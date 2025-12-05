Ушли фаворитки: Тарас Цымбалюк неожиданно отправил домой двух участниц "Холостяка"

Тарас Цымбалюк принял кардинальное решение.

Тарас Цымбалюк удивил свои выбором / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Как проходит новый выпуск "Холостяка"

Кто из участниц отправились домой

Украинский известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой сразу двоих участниц после свидания с ним.

Как стало известно, еще до церемонии роз домой ухали участница Оля Дзундза и Оксана Шанюк.

В случае с Ольгой Тарас отметил, что она не может расслабиться.

"Я ответственна за многие процессы в своей жизни, поэтому не могу расслабиться... Если бы не эта дисциплина, я бы в свои уже почти 40 лет так не выглядела. И я не считаю, что это плохо", - объяснила девушка.

Участница Оля / фото: instagram.com, "Холостяк"

А вот Оксана Цымбалюку показалась слишком стеснительной и зажатой.

"Мне трудно делиться своими чувствами и ощущениями с малознакомым мужчиной... Я женщина неинициативная, я это знаю. Я инициативу проявляю, когда я уже влюблена", - заявила Оксана.

Участница Оксана / фото: instagram.com, "Холостяк"

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

