Ушли фаворитки: Тарас Цымбалюк неожиданно отправил домой двух участниц "Холостяка"

Украинский известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой сразу двоих участниц после свидания с ним.
Как стало известно, еще до церемонии роз домой ухали участница Оля Дзундза и Оксана Шанюк.
В случае с Ольгой Тарас отметил, что она не может расслабиться.
"Я ответственна за многие процессы в своей жизни, поэтому не могу расслабиться... Если бы не эта дисциплина, я бы в свои уже почти 40 лет так не выглядела. И я не считаю, что это плохо", - объяснила девушка.
А вот Оксана Цымбалюку показалась слишком стеснительной и зажатой.
"Мне трудно делиться своими чувствами и ощущениями с малознакомым мужчиной... Я женщина неинициативная, я это знаю. Я инициативу проявляю, когда я уже влюблена", - заявила Оксана.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
