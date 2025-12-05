Укр
"Критически важно": эксперт рассказал, какую "свинью" Трамп может подложить Украине

Сергей Кущ
5 декабря 2025, 19:11
Розумный отметил, что сейчас для нас это самый важный момент.
Эксперт рассказал, какую "свинью" Трамп может подложить Украине
Эксперт рассказал, какую "свинью" Трамп может подложить Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Трампу почти нечем давить на Украину
  • Чего нужно опасаться больше всего

Больших рычагов влияния на Украину у Дональда Трампа уже почти не осталось. Хотя отказ американцев даже от дипломатической поддержки, от давления на Россию - это тоже для Украины сильный удар.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

По его словам, это не в смысле того, что Америка прекратит финансирование или какую-то другую материальную или военную поддержку.

"Оружие, безусловно, важно, но не менее важно и то, что Трамп не потерял интерес к теме - она до сих пор находится в центре американской политики. Вопрос российско-украинской войны остается актуальным", - отметил он.

Розумный отметил, что сейчас для нас это самый важный момент.

"Для нас это критически важно, потому что сценарий, в котором Трамп просто потеряет интерес, переключится на другие темы, и война станет только нашей войной, опасен. Такая ситуация уменьшает давление на Путина и на Россию, и, соответственно, наша позиция становится более уязвимой: мы оказываемся в процессе, из которого для нас нет хорошего выхода. А так у нас еще есть шанс, что Трамп все-таки найдет мотивацию, определенную модель или решение, которое позволит прекратить войну на истощение - войну, в которой мы, очевидно, имеем все шансы истощиться первыми", - подытожил эксперт..

Мирные переговоры Украины и России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский военный преступник Владимир Путин дал понять, что не отступает от своих первоначальных военных целей в Украине и не рассматривает вариантов уступок. Об этом свидетельствует отчет Института изучения войны (ISW).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что уже в ближайшие недели появятся положительные новости о возможном завершении российско-украинской войны.

Тем временем украинская переговорная делегация продолжает работу в США, пытаясь получить информацию от команды президента Дональда Трампа об итогах визита американских представителей в Россию. Об этом 4 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский.

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

