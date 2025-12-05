Укр
Путин и Моди разозлили Трампа, устроив "показательное шоу" в Индии - Bloomberg

Руслана Заклинская
5 декабря 2025, 22:36обновлено 5 декабря, 23:17
Визит лидера РФ в Индию может осложнить будущие торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели.
Путин прибыл в Индию

Кратко:

  • Путину устроили в Индии пышный и демонстративно теплый прием
  • Визит больше напоминает политическое шоу, чем реальные переговоры
  • Демонстрация дружбы может возмутить США и персонально Дональда Трампа

Лидер России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом, где ему устроили пышный прием. Такой прием может не только вызвать возмущение у президента США Дональда Трампа, но и спровоцировать дипломатическое напряжение. Об этом сообщает Bloomberg.

Хотя во время визита Путина в Нью-Дели запланировано подписание ряда важных торговых соглашений, в издании считают, что визит прежде всего является "шоу, а не сутью". Путин и Моди демонстративно позировали перед камерами, обменивались улыбками и даже катались в одном автомобиле, создавая картинку личной дружбы и доверия.

Аналитики издания отмечают, что через это "теплое шоу" оба лидера пытаются послать политический сигнал Вашингтону - показать свою независимость от американской политики и давления. Россия продолжает воевать против Украины и сталкивается с новыми санкциями, а Индия находится под дипломатическим давлением из-за закупки российской нефти и оборонных контрактов.

В материале отметили, что хорошие отношения между Москвой и Нью-Дели продолжаются еще с советских времен, поэтому сам факт сотрудничества не является странным или принципиально новым. Журналисты прогнозируют, что такая демонстративная теплота в отношениях Путина и Моди почти наверняка вызовет раздражение у администрации Дональда Трампа. Особенно это может осложнить переговоры между США и Индией по крупному торговому соглашению, которые должны начаться уже на следующей неделе.

Bloomberg отмечает, что американская сторона "вряд ли будет в восторге" от соглашений, которые Индия может подписать с Россией буквально накануне переговоров с США. Одним из возможных решений может стать открытие российского продовольственного рынка для индийских фермеров в то время, когда Нью-Дели и Вашингтон уже ведут торговую войну.

Для чего Путин прибыл в Индию - мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал Главреду, что визит Путина в Индию не был реакцией на переговоры с представителями США - его готовили минимум полгода. Москва стремилась показать, что остается отдельным центром силы и может вести диалог и с Китаем, и с Трампом, и с Индией.

Для Кремля эта поездка важна, ведь Индия является глобальным игроком. Несмотря на дипломатические жесты, Нью-Дели не поддерживает Москву в международных форматах, но использует контакты с РФ для торга с Западом. По словам Кулика, Индия хочет понять, оправданы ли риски санкций предложениями РФ, ведь западные альтернативы в сфере оружия она пока не получила.

"В этой конкуренции за Индию между Западом и Россией Запад рискует проиграть. Индия может либо укрепить субъектность и уменьшить зависимость от Запада, либо углубить сотрудничество со странами глобального Юга и даже пересмотреть отношения с Китаем", - пояснил эксперт.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Как менялась цена на нефть WTI 2000-2025 гг / Инфографика: Главред

Торговая война США и Индии - новости по теме

Напомним, 6 августа Белый дом объявил о введении дополнительных 25% пошлин против Индии, из-за чего общий тариф вырос до 50% - рекордного уровня для торговых партнеров США. Решение стало ответом на продолжение закупок Индией российской нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что такая позиция Нью-Дели мешает завершению российско-украинской войны.

В ответ Индия приостановила переговоры с США по крупному оборонному контракту. Заморожены сделки на сумму 3,6 млрд долларов, в частности по закупке бронемашин Stryker, ракет Javelin и самолетов Boeing P8I.

Как сообщал Главред, Indian Oil Corp возобновила закупки российской нефти, приобретя пять партий для поставки в декабре от поставщиков, которые не под санкциями. Это произошло несмотря на давление США, после которого более крупные индийские НПЗ временно приостановили покупки российского топлива.

Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.

6 декабря - день памяти святого Николая: все об этом празднике

