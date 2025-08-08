Трамп ударил по Индии 50% тарифами: в Reuters узнали о первой реакции Нью-Дели

Индия заморозила важную сделку с США, которая была на финальной стадии.

После пошлин Трампа в Индии временно отказались от военного контракта с США - СМИ

Главное:

Индия отложила переговоры с США по военным контрактам

Заморожена сделка на 3,6 млрд долларов

НПЗ Индии снижают закупку российской нефти

Индия приняла решение отложить переговоры с Соединенными Штатами о военных контрактах после американских санкций против Нью-Дели за покупку российской нефти. Это первая конкретная реакция индийского государства на ограничения. Заморожен военный контракт на сумму 3,6 миллиардов долларов.

Дипломатический демарш

Как сообщает Reuters, министр обороны Индии Раджнатх Сингх ранее должен был отправиться в США с официальным визитом. Там планировали объявить о новых военных закупках Нью-Дели, но в итоге поездку отменили.

Тарифы против Индии уже 50%

Журналисты акцентировали внимание на том, что после того как Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии, общий размер пошлин достиг показателя в 50%. Это самые высокие пошлины среди всех торговых партнеров США. Индия считает их "несправедливыми".

Какой контракт был заморожен

Согласно информации источников, Вашингтон и Нью-Дели временно прекратили обсуждение закупки индийцами военных машин Stryker, ракет Javelin, а также 6 самолетов-разведчиков Boeing P8I приостановлено. Сделка на 3,6 млрд долларов, которая была уже на финальной стадии, не состоялась.

Пока сделку полностью не отменили. Это оставляет Индии возможность для оперативного пересмотра решения.

Что с оборонным партнерством Индии и США

Оборонное сотрудничество продолжается. Государства обмениваются разведывательными данными и проводят совместные учения.

Индия – второй крупнейший импортер оружия после Саудовской Аравии. В последние годы Нью-Дели смещает фокус с закупок у России в пользу Соединенных Штатов, Франции и Израиля.

Однако полностью отказываться от вооружений РФ Нью-Дели пока не планирует.

Россия предлагает Индии новые технологии, в том числе зенитные ракетные системы С-500. Индийцы не проявляют интереса, но в то же время не готовы полностью разрывать военное сотрудничество с Кремлем.

Индийские НПЗ снижают закупки нефти из России

Россия в июле поставила в Индию примерно 1,7 млн баррелей нефти вдень. Впрочем, сейчас государственные ПНЗ Индии снижают объемы спотовых закупок и ожидают официальной позиции своей страны.

По информации журналистов, пока не понятно, что будут делать частные переработчики нефти.

Что говорит эксперт

Индию дожмут, и она откажется от закупки российской нефти, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Нью-Дели четко объяснят, где теперь можно будет покупать нефть.

"Так что на действия США относительно Индии нужно смотреть в глобальном контексте. Индию дожмут до отказа от российской нефти, а она сегодня закупает треть нефти, которую продает РФ.

Когда Индия начнет рассказывать, что ей негде покупать нефть, ей подарят карту с красными точками: где Саудовская Аравия, у которой Индия до 2022 года покупала нефть, где Венесуэла, где Гайана, где, в конце концов, США. Поэтому Индию дожмут, да и нет у нее другого выхода, поскольку готовится война с Китаем, с которым у Индии, мягко говоря, не очень хорошие отношения, так как они конкуренты во многих смыслах", - подчеркнул эксперт.

Пошлины Трампа против Индии и реакция Нью-Дели – главные новости:

Как сообщал Главред, 6 августа у Трампа объявили о введении пошлин против Индии в размере 25%. Это произошло после переговоров представителя Белого дома Стива Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Индия де-факто отвергла требование Трампа не покупать нефть у России. Сначала индийцы воздержались от комментариев, но потом журналисты узнали о решении Нью-Дели.

Позже Индия подписала с агрессором Россией протокол об усилении промышленного сотрудничества. Государства углубят партнерство в сфере алюминия, удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий.

