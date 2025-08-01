Ультиматум Трампа и нефть от Путина: в Индии сделали заявление

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- Индия "ценит" отношения с РФ
- В Индии не готовы комментировать "отказ" от российской нефти
Индия и страна-оккупант Россия – стабильные партнеры. Нью-Дели ценит отношения и с Соединенными Штатами, однако пока не готово обсуждать вопрос отказа от российской нефти. Об этом заявил спикер индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал.
"Стабильное и проверенное временем партнерство"
Как сообщает Times of India, дипломат сказал, что у Индии и России стабильное и долговременное партнерство.
"Наши двусторонние отношения с различными странами имеют собственную ценность и не должны рассматриваться сквозь призму третьей страны. Индия и Россия имеют стабильное и проверенное временем партнерство", - сказал Джайсвал.
Впрочем, по его словам, Индия ценит партнерство и с США, которое базируется "на общих интересах, демократических ценностях и крепких межличностных связях".
Индия и российская нефть
Также дипломат добавил, что Индия пока изучает вопрос американских санкций, которые были введены против индийских компаний-покупателей нефти из России.
Однако он отказался комментировать сведения о прекращении закупок российской нефти.
"Вы знаете о нашем широком подходе к требованиям относительно источников энергии, что мы учитываем то, что есть на рынке, и текущую мировую ситуацию. Нам неизвестны никакие подробности", - подчеркнул Рандхир Джайсвал.
Журналисты напомнили, что за последние годы Индия стала главным покупателем нефти из России. До 2022 года Нью-Дели закупал у Москвы менее 0,2% нефти, а после начала полномасштабной российско-украинской войны стал покупать у РФ 35-40% от общих объемов.
Пошлины Трампа против Индии и реакция Нью-Дели – новости по теме:
Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 30 июля заявил, что Вашингтон с 1 августа вводит торговые пошлины против Индии в размере 25%. Причины – высокие торговые барьеры со стороны Индии и ее закупки российских энергоресурсов, которые мешают завершить войну.
На следующий день журналисты Reuters узнали, что государственные НПЗ Индии уже отказываются от российской нефти. В Нью-Дели опасаются угрозы Трампа ввести пошлины против Индии размером в 100%.
Индия ищет замену российской нефти еще с середины июля, из-за опасений пошлин от Трампа. Тогда в Нью-Дели заявили, что в случае американских санкций доведут импорт нефти из РФ до минимальных объемов.
"Поставки вернутся к тому же уровню, который был до украинского кризиса (российско-украинской войны), когда российские поставки в Индию составляли менее 2%", - "заверил" глава компании Indian Oil Corp.
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Об источнике: Times of India
Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.
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