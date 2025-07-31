Наказание Трампа сработало: в Индии приняли решение по нефти от Путина – Reuters

Индию считали крупнейшим покупателем российской сырой нефти, которая идет по морю.

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Заводы НПЗ в Индии отреагировали на угрозы Трампа 100% пошлинами для покупателей российской нефти / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Pixabay

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Угрозы Трампа в адрес Индии сработали

Государственные НПЗ Индии отказываются от российской нефти

В Индии уже ищут замену российской нефти

Государственные заводы Индии по переработке нефти на этой неделе остановили импорт нефти из страны-оккупанта России. Такое решение принято на фоне заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести пошлину в 100% за сотрудничество с Москвой.

Что известно об отказе Индии от импорта нефти из РФ

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре своих источника в нефтеперерабатывающей отрасли, от российской нефти отказалась, в том числе, и Indian Oil Corp – самая крупная нефтяная компания Индии, управляющая половиной индийских НПЗ мощностью в 60 млн тонн в год.

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Кроме того, прекратили покупать нефть в России и такие компании, как Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical.

Теперь, по информации журналистов, НПЗ Индии ищут замену сырью из России и уже начали закупать нефть у стран Ближнего Востока ОПЕК и в Западной Африке.

Какие компании еще покупают нефть у России

Самыми крупными покупателями нефти России в Индии остаются частные НПЗ: Reliance Industries и Nayara Energy, в них своя доля есть у компании Роснефть. Впрочем, российская компания уже попала под 18-й пакет санкций ЕС и теперь у нее трудности с продажей нефтепродуктов.

Журналисты также добавили, что до недавного времени именно Индия была самым крупным покупателем сырой нефти из России, которая идет по морю.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг. / Инфографика: Главред

Пошлины Трампа против партнеров России – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп 29 июля поставил России новый ультиматум: 10-12 дней вместо 50 дней для соглашения с Украиной о мире. Иначе покупателей российских энергоресурсов ждут санкции. Трамп считает, что в 50-дневном ультиматуме нет смысла, поскольку за это время поведение Кремля не изменится.

Также Трамп объявил, что с 1 августа США вводят торговые пошлины против Индии в размере 25%. Причина – высокие торговые барьеры со стороны Нью-Дели и покупка российских энергоресурсов.

Кроме того, Трамп подписал указ о запуске дополнительной пошлины в размере 40% для Бразилии, которая также торгует с Россией.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40%-ных пошлин на товары из Бразилии, в результате чего общий размер пошлин увеличился до 50% в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии, представляющие собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - сказали в Белом доме.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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