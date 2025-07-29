Кремль получает жесткий ультиматум: почему Трамп сократил срок с 50 до 10 дней

Трамп сокращает дедлайн с 50 до 10 дней из-за отсутствия сигналов от Путина о готовности к переговорам.

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Президент США анонсирует новые пошлины и вторичные санкции против России уже через десять дней / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, скриншот

Кратко:

Трамп дал России 10 дней для достижения соглашения и предупредил о санкциях

США установили новый срок для Кремля, готовясь к жестким ограничениям

Президент Трамп угрожает России санкциями, если договоренности не будет в ближайшее время

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для Кремля - 10 дней, чтобы достичь договоренности о прекращении войны. Об этом он сообщил во время разговора с прессой, аудиозапись которого обнародована на сайте Белого дома.

На вопрос о сроках введения санкций Трамп заявил: "Через десять дней. Мы собираемся ввести пошлины и прочее, и я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжать войну, но мы собираемся ввести пошлины и вторичные санкции. Это может повлиять на них, а может и не повлиять, но это возможно".

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Дедлайн сокращен: вместо 50 дней - 10-12

Президент напомнил, что ранее отводил России 50 дней на достижение договоренностей, но сейчас этот срок сократился. При этом он подчеркнул, что никакой реакции со стороны Москвы до сих пор не получил:

"Нет, я не получал, не получал никакого ответа. Это огорчает. Раньше я говорил вам, что в неделю умирает 5 000 человек. Теперь уже 7 000 человек умирают в неделю. В основном украинские и российские солдаты. Но гражданские люди также умирают от бомб, которые падают им на голову. Это отвратительная война".

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Нефть и санкции: США готовы к последствиям

Трамп также прокомментировал возможное влияние санкций на энергетический рынок, заявив, что США имеют достаточно нефти, чтобы компенсировать любые колебания:

"У нас в стране так много нефти, что мы просто еще больше увеличим ее запасы. Я имею в виду, что сейчас нефть находится на достаточно низком уровне. Мы поднимем ее еще выше".

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Кроме того, президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, прежде чем Белый дом рассмотрит новые санкции против России.

В Институте изучения войны считают, что Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

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