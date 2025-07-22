Когда Путин сядет за стол переговоров: в ISW назвали два условия

Чтобы добиться краха РФ на фронте, понадобятся несколько месяцев либо целые военные кампании.

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Путина заставит говорить о мире только военное давление — ISW / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, сайт Кремля

Главные тезисы:

Путина можно заставить сесть за стол переговоров только военным путем

Украине нужны своевременные поставки оружия

Военные поражения РФ могут занять не один месяц

Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

При этом для того, чтобы добиться военных поражений оккупантов на фронте, понадобится время.

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"Такие поражения не произойдут за несколько недель и, вероятно, потребуют нескольких месяцев либо целых военных кампаний. Это станет возможным при условии, что Запад согласится должным образом вооружить и поддержать Силы обороны, чтобы они могли результативно проводить такие операции", - считают аналитики ISW.

Примером одного из факторов давления на главу Кремля, в Институте считают объявленный президентом США Дональдом Трампом 50-дневный "дедлайн" для Путина с требованием сесть за стол переговоров.

В ISW также сослались на слова министра обороны Великобритании Джона Гилли, который во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 21 июля отметил, что страны инициативы должны воспользоваться угрозой Трампа ввести "жесткие" 100-процентные вторичные пошлины в отношении торговых партнеров России в случае отсутствия мирного прекращения войны против Украины в течение 50 дней с 14 июля.

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

Контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери считает, что Трамп, возможно, прозрел в отношении Путина и это открывает новые возможности для Украины. Вместе с тем, всегда есть риск, что глава Белого дома снова изменит курс.

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