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Трамп прозрел в отношении Путина: адмирал ВМС объяснил, как будут действовать США

Анна Ярославская
14 июля 2025, 10:03
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Война может затянуться, пока Путин не будет вынужден пойти на реальные уступки. Для этого на хозяина Кремля нужно давить.
Марк Монтгомери, Трамп, Путин
Марк Монтгомери объяснил, почему изменилось отношение Трампа к Путину / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН, скриншот видео

Главные тезисы:

  • Попытки давления на Путина через "личную дипломатию исчерпаны
  • Трамп будет повышать ставки
  • Украине на руку то, что глава РФ не прекращает давления

Президент США Дональд Трамп, возможно, прозрел в отношении хозяина Кремля Владимира Путина и это открывает новые возможности для Украины. Вместе с тем, всегда есть риск, что глава Белого дома снова изменит курс. Почему нынешний глава Белого дома изменил свою позицию, объяснил контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не собирается заканчивать войну. Поэтому расчеты Трампа и его помощников на то, что диктатора можно убедить пойти на сделку были ошибочными. Теперь же Трамп достиг переломного момента.

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Монтгомери объяснил, что Трамп - "классический оппортунист. Прежде всего он заботится о себе, а уже потом о Соединенных Штатах". Особенность политики американского лидера – всегда пытаться повышать ставки.

"Путинская стратегия пустых обещаний мира завела его в тупик. Последние заявления президента являются важным сигналом: попытки давления через "личную дипломатию" с Путиным исчерпаны", – сказал Монтгомери в интервью OBOZ.UA.

Контр-адмирал ВМС США в отставке считает, что о большом раздражении Трампа свидетельствует и тот факт, что американский лидер даже задумался о новом пакете военной помощи Украине впервые с момента возвращения в Белый дом.

"Трамп всегда пытается повысить ставки в отношениях с иностранными друзьями и врагами с помощью риторики и тарифов. Этот шаг рассматривается для того, чтобы послать сигнал Путину, который не желает прекращать огонь в Украине. Поэтому я надеюсь, что Трамп наконец теперь все понял: он должен усилить давление на Россию, если хочет достичь соглашения по Украине", – отметил Монтгомери.

Военный считает, что в "важном заявлении" относительно России, которое глава Белого дома анонсировал на 14 июля, Трамп объявит об усилении давления на Россию через санкции, поставки оборонительного и, возможно, наступательного вооружения Украине.

"Но есть и парадокс: Украине в определенной степени на руку то, что Путин не прекращает давления. И это может побудить Трампа действовать. Я не уверен, способен ли Путин вообще адекватно среагировать на давление США. Но знаю одно: война может затянуться, пока он не будет вынужден пойти на реальные уступки, а потому его надо максимально к этому принуждать", – резюмировал Монтгомери.

Заявления Трампа в отношении Украины - последние новости

Как писал Главред, вечером 13 июля Трамп сообщил журналистам, что оружие, которое он отправит в Украину через европейские страны, будет включать "различные образцы очень современного военного (оборудования)", в том числе батареи ПВО Patriot.

"Мы пошлем им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", - сказал Трамп журналистам на базе Эндрюс возле Вашингтона.

В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины. Как ожидается, он будет включать наступательное оружие большой дальности. Как пишет Axios со ссылкой на источники, план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые способны поражать цели в глубине территории РФ, включая Москву.

По данным СМИ, во время телефонного разговора 3 июля российский диктатор Владимир Путин предупредил президента США Дональда Трампа, что в ближайшие 60 дней армия РФ планирует наступать на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые лидер Кремля считает своими.

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О персоне: Марк Монтгомери

Марк Монтгомери - контр-адмирал ВМС США в отставке. Сейчас он является старшим директором Центра кибер- и технологических инноваций в аналитическом центре Фонда защиты демократий в Вашингтоне.

Монтгомери - сын кадрового морского офицера, окончил Пенсильванский университет в 1985 году, получив степени бакалавра и магистра по истории и политологии, и был призван в ряды ВМС США по программе подготовки офицеров запаса. Впоследствии он поступил в Оксфордский университет, где получил степень магистра истории. Монтгомери также прошёл программу подготовки специалистов по ядерной энергетике, сообщает официальный сайт ВМС США.

С 2001 по 2003 год Монтгомери был первым командиром USS McCampbell (DDG 85), в течение которого корабль был передан ВМС и совершил две антинаркотические операции. С 2004 по 2006 год служил офицером реактора на USS Nimitz (CVN 68). С 2007 по 2009 год командовал 15-й эскадрой эсминцев и оперативной группой 75.4, возглавляя эсминцы и фрегаты, приписанные к 7-му флоту США. Выполнил несколько развертываний в составе авианосных ударных групп Kitty Hawk и George Washington.

В 1998 году Монтгомери был выбран в качестве стипендиата Белого дома и с 1998 по 2000 год работал в Совете национальной безопасности, занимая должность директора по транснациональным угрозам. С 2009 по 2010 год возглавлял Стратегический отдел в Управлении начальника военно-морских операций.

В звании флагманского офицера Монтгомери с 2010 по 2012 год занимал должность заместителя директора по планированию, политике и стратегии Европейского командования ВС США в Штутгарте, Германия.

С января 2013 года по октябрь 2014 года Монтгомери командовал боевыми силами 7-го флота/оперативной группой 70/авианосной ударной группой 5, постоянно базировавшимися на борту авианосца USS George Washington (CVN 73) в передовом крыле Йокосука, Япония.

Монтгомери является членом Совета по международным отношениям и выпускником курса XXI семинара Массачусетского технологического института.

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