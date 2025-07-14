"Путин всех бомбит, мне это не нравится": Трамп объявил о поставках Patriot Украине

Президент США не назвал количество Patriot, которое он планирует отправить в Украину, но сказал, что Европейский Союз возместит США их стоимость.

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Трамп заявил, что предоставит Украине Patriot / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Главные тезисы:

Украина получит системы Patriot от США

Америка не будет платить за поставки ПВО Киеву

Президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

Как пишет Bloomberg, этот шаг стал сигналом к изменению позиции Трампа, который воздерживался от одобрения новых поставок оружия в Украину с начала своего второго президентского срока.

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"Мы пошлем им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", - сказал Трамп журналистам на базе Эндрюс возле Вашингтона.

Трамп не назвал количество Patriot, которое он планирует отправить в Украину, но сказал, что Европейский Союз возместит США их стоимость.

"Мы, по сути, собираемся присылать им разные единицы очень сложной военной техники. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы хотим", - подчеркнул глава Белого дома.

Стоит отметить, что в западных СМИ расходится информация о том, что именно имел ввиду президент США. Одни СМИ пишут, что речь о ракетах к Patriot, другие - что речь и самих системах ПВО, еще ряд СМИ пишут, что Трамп имел ввиду и ракеты и сами зенитно-ракетные комплексы.

Смотрите видео - Трамп заявил, что предоставит Украине Patriot:

Отметим, Украина получала оружие от США, но только на деньги, оставшиеся со времен экс-президент Джо Байдена. Ранее Трамп отказывался рассматривать возможность запроса дополнительных средств, утверждая, что это уменьшит шансы на прекращение боевых действий.

Как писал Главред, 8 июля президент США Дональд Трамп впервые жестко раскритиковал Владимира Путина. Трамп сказал, что Путин любезен, но рассказывает американцам всякую чушь. Он предупредил РФ об угрозе санкций и заявил о "сюрпризе".

Позже Трамп анонсировал на 14 июля заявление о России. Глава Белого дома подчеркнул свое разочарование Москвой и подтвердил возобновление военной помощи Украине от США.

Тем временем сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что ситуация с нападением России на Украину скоро изменится. Украину ждут рекордные поставки вооружений. Кроме того, Конгресс США на грани принятия самых значительных санкций в истории Штатов. По его словам, Трамп получит настоящую кувалду.

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