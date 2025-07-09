'Они очень дорогие': Трамп ответил, кто остановил помощь Украине и отправит ли Patriot

Президент США подтвердил, что Украина просила еще один Patriot.

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Трамп подтвердил, что Украина просила еще один Patriot / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, US Army

Что сказал Трамп:

Украина попросила у США предоставить системы ПВО Patriot

США рассматривают эту просьбу, ведь системы очень дорогие

Трамп заявил, что не знает, кто приказал остановить помощь Украине

Украина обращалась к США с просьбой о предоставлении систем противовоздушной обороны Patriot. Вашингтон сейчас рассматривает эту просьбу, поскольку такие системы имеют очень высокую стоимость. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Clash Report.

"Украина просила Patriot. Я посмотрю, потому что они очень дорогие", - сказал Трамп. видео дня

Также президент США в очередной раз повторил, что "не доволен тем, что происходит в Украине".

"Прошлой ночью Россия запустила более 700 дронов. Это надо остановить. Погибает до 7000 человек еженедельно с обеих сторон", - добавил Трамп.

Во время общения с журналистами президент также ответил на вопрос о поставках боеприпасов Украине. Репортер спросил, выяснил ли он, кто отдавал приказ прекратить эти поставки, ведь ранее Трамп выражал сомнения в этом, а ответственность якобы взял на себя министр обороны Пит Гегсет.

"Я не думал об этом", - ответил президент США.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что решение могли принять без его ведома, Трамп сказал: "Я бы знал. Если решение будет принято, я бы узнал. Вероятнее всего, я бы отдал приказ, но я еще этого не сделал".

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о помощи Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 8 июля Трамп заявил, что глава Кремля постоянно говорит бессодержательные вещи, которые лишь красиво звучат, но не имеют смысла. Также президент США одобрил поставки Украине части оборонного вооружения из-за неприемлемого поведения Путина.

В то же время Трамп рассматривает возможность передачи Украине еще одного ЗРК Patriot, чтобы усилить ее защиту от российских атак. По данным WSJ, Белый дом уже обратился к Пентагону и партнерам относительно дополнительных поставок.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет без согласования с Белым домом приостановил военную помощь Украине, что вызвало споры в администрации Трампа. По данным CNN, это уже второе подобное решение Гегсета - первое в феврале быстро отменили.

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ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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