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"Разбомбить Москву к черту": появилась первая реакция Кремля на угрозы Трампа

Юрий Берендий
9 июля 2025, 18:03
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В Кремле отказались комментировать заявление Дональда Трампа о якобы угрозах "разбомбить Москву", посоветовав обращаться за разъяснениями в Белый дом.
'Разбомбить Москву к черту': появилась первая реакция Кремля на угрозы Трампа
Появилась первая реакция Кремля на угрозы Трампа "разбомбить Москву" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • В Кремле ничего не знают о заявлениях Трампа "разбомбить Москву"
  • Песков рекомендовал обратиться за комментарием в Белый дом

В прошлом году Дональд Трамп на закрытой встрече с донорами заявил, что угрожал российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину "разбомбить Москву к черту", чтобы сдержать его от нападения на Украину. Появилась первая реакция Кремля, об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Журналистка обратила внимание на информацию, которая активно распространяется в интернете со ссылкой на якобы аудиозапись разговора, согласно которой Дональд Трамп угрожал нанести удары по Москве и Пекину в случае вооруженных действий в Украине и на Тайване со стороны России и Китая.

видео дня

Она обратилась к представителю Кремля Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать, действительно ли такой разговор имел место, когда он мог состояться и как в Кремле в целом относятся к появлению в медиа утечки, касающейся фактически частной беседы.

В ответ Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть предоставленную информацию.

"Смотрите, вы просите меня подтвердить, было ли выступление Трампа в Америке, когда он якобы разговаривал с какими-то донорами в 2024 году. Но, как минимум, это не совсем корректно. Я не могу это при всем желании подтвердить или опровергнуть. Речь идет о выступлении Трампа в 2024 году в Америке. Я работаю в России, слава Богу", - заявил он.

После этого Дмитрий Песков пытался поставить под сомнение достоверность аудиозаписи, предполагая, что она может быть фейком. Он отметил, что в информационном пространстве сейчас циркулирует много ложных материалов, и именно это учитывается при анализе новостей. Однако журналистка подчеркнула, что вопрос касался не столько подлинности записи, сколько того, действительно ли Трамп озвучивал такие угрозы Путину и когда именно это могло произойти.

"Здесь трудно сказать. Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я вам рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый Дом", - сказал Песков.

Заявления Трампа об Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что в свое время пригрозил кремлевскому лидеру Владимиру Путину "разбомбить Москву", если бы Россия осмелилась вторгнуться в Украину. Об этом говорится в аудиозаписях, которые обнародовало CNN.

Комментируя позицию Кремля, Трамп отметил, что Владимир Путин "кормит Белый дом ерундой" - она звучит эффектно, но не несет никакой конкретики. В то же время он подчеркнул, что США серьезно рассматривают возможность новых санкций против России.

Также Трамп озвучил свою версию причин полномасштабного вторжения России в Украину. Во время брифинга в Белом доме он связал начало войны с хаотичным выводом американских войск из Афганистана в 2021 году, назвав это слабостью, которую использовал Кремль.

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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