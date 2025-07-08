Почему на самом деле Путин напал на Украину - Трамп выдвинул неожиданную версию

О чем говорится в материале:
- Трамп связал полномасштабное вторжение в Украину с выводом войск из Афганистана
- Президент США заявления, что ничего не знает о прекращении помощи Украине
Президент США Дональд Трамп нашел новую причину российского полномасштабного вторжения в Украину. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.
Трамп связал начало полномасштабной войны России против Украины с неудачным выводом американских войск из Афганистана в 2021 году, отметив, что эта демонстрация слабости стала для российского диктатора и военного преступника Путина сигналом для нападения.
По его словам, Путин воспринял это, как "шанс" для России.
"Он (Путин - ред.) бы не решился. Но после того, что произошло в Афганистане, он увидел окно возможностей", - отметил Трамп.
Он подтвердил, что США продолжают предоставлять оружие Украине, однако на вопрос о временном прекращении поставок ответил, что не владеет такой информацией.
"Мы посылаем Украине оборонительное оружие, и я это одобрил", - отметил Трамп.
Трамп также заявил, что поставки оружия происходят, поскольку, по его словам, Путин ведет себя бесчеловечно и "убивает слишком много людей". После вопроса о недавней паузе в поставках оружия он уклонился от ответа и сразу перешел к другой теме.
Война в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают активный натиск на фронте и не демонстрируют намерения останавливать боевые действия. Кремль отвергает возможность мирных переговоров и делает ставку на дальнейшее ведение войны. По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, захватчики накопили значительные ресурсы, и нынешняя ситуация на передовой действительно сложная.
В то же время в США готовятся сделать решительный ответный шаг. Законопроект сенатора Линдси Грэма, который предусматривает усиление санкционного давления на Россию, будут рассматривать в Конгрессе уже 9 июля. Как отметил бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, этот документ должен стать сильным политическим сигналом для Кремля.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что разговоры Путина с Белым домом не имеют смысла, и подтвердил, что вопрос введения новых санкций против агрессора обсуждается серьезно.
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