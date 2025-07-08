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Почему на самом деле Путин напал на Украину - Трамп выдвинул неожиданную версию

Юрий Берендий
8 июля 2025, 21:45
106
Трамп заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину стало следствием слабости, продемонстрированной США при выводе войск из Афганистана.
Почему на самом деле Путин напал на Украину - Трамп выдвинул неожиданную версию
Трамп назвал причину войны России против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем говорится в материале:

  • Трамп связал полномасштабное вторжение в Украину с выводом войск из Афганистана
  • Президент США заявления, что ничего не знает о прекращении помощи Украине

Президент США Дональд Трамп нашел новую причину российского полномасштабного вторжения в Украину. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

Трамп связал начало полномасштабной войны России против Украины с неудачным выводом американских войск из Афганистана в 2021 году, отметив, что эта демонстрация слабости стала для российского диктатора и военного преступника Путина сигналом для нападения.

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По его словам, Путин воспринял это, как "шанс" для России.

"Он (Путин - ред.) бы не решился. Но после того, что произошло в Афганистане, он увидел окно возможностей", - отметил Трамп.

Он подтвердил, что США продолжают предоставлять оружие Украине, однако на вопрос о временном прекращении поставок ответил, что не владеет такой информацией.

"Мы посылаем Украине оборонительное оружие, и я это одобрил", - отметил Трамп.

Трамп также заявил, что поставки оружия происходят, поскольку, по его словам, Путин ведет себя бесчеловечно и "убивает слишком много людей". После вопроса о недавней паузе в поставках оружия он уклонился от ответа и сразу перешел к другой теме.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают активный натиск на фронте и не демонстрируют намерения останавливать боевые действия. Кремль отвергает возможность мирных переговоров и делает ставку на дальнейшее ведение войны. По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, захватчики накопили значительные ресурсы, и нынешняя ситуация на передовой действительно сложная.

В то же время в США готовятся сделать решительный ответный шаг. Законопроект сенатора Линдси Грэма, который предусматривает усиление санкционного давления на Россию, будут рассматривать в Конгрессе уже 9 июля. Как отметил бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, этот документ должен стать сильным политическим сигналом для Кремля.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что разговоры Путина с Белым домом не имеют смысла, и подтвердил, что вопрос введения новых санкций против агрессора обсуждается серьезно.

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