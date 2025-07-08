'Силам обороны приходится отходить': ситуация в Запорожье обострилась, детали

О чем говорится в материале:
- Россияне активизировали штурмовые действия в районе Каменского Запорожской области
- Ситуация на Ореховском направлении сложная
- Силы обороны вынуждены отступать с уничтоженных позиций
Силы обороны вынуждены отступать с участков в районе Каменского в Запорожье, где фактически уже нет позиций из-за интенсивных боевых действий. Как сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, ситуация на Ореховском направлении остается сложной, особенно в районе Каменского, передает Укринформ.
В течение нескольких дней российские войска осуществляют массированные авиаудары, артиллерийские обстрелы и активно используют дроны. Штурмы проводятся небольшими пехотными группами.
При этом противнику не удается удержать захваченные позиции, поскольку из-за постоянных обстрелов там все уничтожено.
"Силам обороны приходится отходить от тех позиций, которых фактически уже нет в этом населенном пункте. Несколько таких позиций враг разрушил полностью и пытается зайти на них. Но удержаться он там также не может, потому что там негде даже спрятаться. За этот населенный пункт продолжаются ожесточенные бои", - подчеркнул Волошин.
Наступление РФ на Запорожье - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, перед российскими войсками поставлена новая задача - вероятно, в течение лета они сосредоточатся на активных штурмах на Запорожском направлении. Об этом заявил заместитель командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" с позывным Forest.
Как сообщил 6 июня проект DeepState, российские силы уже активизировали наступательные действия в этом районе, в частности утром начали атаку на село Малиновка.
Представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов отметил, что армия РФ пытается прорваться к административным границам Запорожской области, чтобы обезопасить сухопутный коридор между Ростовом и временно оккупированным Крымом. По его словам, даже без прямого доступа к планам российских командиров, из характера действий противника понятно, что именно к этому они стремятся.
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Об источнике: Силы обороны юга
Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.
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