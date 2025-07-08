'Выстрел в голову': почему США не введут 'адские санкции' против РФ, есть причина

США вряд ли введут 500% пошлины для стран, которые торгуют с Россией, такие меры не будут иметь эффекта и нанесут больше вреда экономике Штатов, чем Кремлю.

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Почему США не введут "адские санкции" против РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Алексашенко:

США не введут 500%-ные пошлины для стран, торгующих с Россией

Основой устойчивости россии остается нефть

США пока лишь заявляют о возможности введения пошлин до 500% для стран, импортирующих российскую продукцию, однако эти шаги мало на что смогут на самом деле повлиять и поэтому не будут введены. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко

Он подчеркнул, что основным источником устойчивости российской экономики остается добыча и экспорт нефти. Все остальные виды продукции не имеют такого значения. Основными покупателями российской нефти являются Китай, на долю которого приходится около 45%, и Индия - 25-30%.

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"Если вы следите за новостями, то знаете, что в начале апреля Дональд Трамп ввел пошлину на Китай в размере 145%. После этого состоялась экстренная поездка министра финансов США в Женеву, где он договорился с китайской стороной о том, что тарифная война заканчивается, пошлины снижаются до 30%, и ведутся дальнейшие переговоры. Потому что пошлина в 145% била по американской экономике и по американскому потребителю сильнее, чем по Китаю. И вот теперь вы спрашиваете: "А может ли Трамп ввести пошлины в 500%"? После того, как он снизил со 145 процентов? Ну, может. Но только это будет не выстрел в ногу американской экономике - это будет выстрел в голову", - отметил экономист.

Алексашенко считает, что верить в реальное введение озвученных мер со стороны Дональда Трампа или принятие соответствующего закона нет оснований. По его словам, даже в самом законопроекте речь идет не об обязанности, а лишь о праве президента, ведь Конгресс не может заставить главу государства действовать определенным образом.

Смотрите видео интервью Сергея Алексашенко Главреду о состоянии экономики РФ:

По мнению экономиста, этот документ вряд ли будет принят - его рассматривают скорее как инструмент политической игры и пропаганды. Такие заявления, как он отметил, не производят впечатления на Путина.

Алексашенко также подчеркнул, что Трамп осознает последствия торговой войны с Китаем, которая, на самом деле, больше вредит самой Америке.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, США и ЕС рассматривают возможность усиления санкций против России, пытаясь принудить Кремль к мирному урегулированию войны. В то же время, как отмечает оппозиционный экономист, экс-замглавы Центробанка РФ Сергей Алексашенко, новые ограничения вряд ли существенно ударят по российской экономике.

Советник президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк сообщил, что законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя о введении 500% пошлин для покупателей российских энергоносителей таки будет принят, хотя и с определенными изменениями. По его словам, окончательное решение США, вероятно, будет неожиданным.

Между тем, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Европейский союз готовит новый пакет санкций против России, который станет самым жёстким с начала полномасштабного вторжения.

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О персоне: Сергей Алексашенко Сергей Алексашенко - российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ. Кандидат экономических наук. С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российских властей, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов". Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.

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