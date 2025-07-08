Уже все сделано: экономист озвучил неутешительный прогноз давления санкциями на РФ

Экономист объяснил, почему не стоит надеяться на эффективность следующих пакетов санкций против РФ.

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Следующие санкционные пакеты против РФ не будут так ощутимы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Алексашенко:

Санкции против РФ были эффективны до лета 2022 года

Экономика России не почувствует серьезного удара без санкций Китая и Индии

Следующие санкционные пакеты против РФ не будут действенными

США и Европейский Союз обсуждают усиление санкционного давления на страну-агрессора Россию с целью принуждения ее к миру. Однако любые новые санкционные пакеты вряд ли могут существенно ослабить экономику РФ.

Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко.

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По его словам, никто не может аргументировать, какой эффект дал один из последних пакетов санкций, ведь он был исчерпан еще летом 2022 года после введения Европейским Союзом эмбарго на покупку российской нефти и ценового потолка на нее.

"Насколько я помню, это был шестой пакет, хотя могу ошибаться. Все, что было сделано после этого, по большому счету, на российскую экономику никакого влияния не имело",- подчеркнул Алексашенко.

Поэтому, по мнению экономиста, возможности усиления давления на Россию санкциями со стороны ЕС или США нет. Причиной этого является то, что основой российской экономической устойчивости является сырьевой эксперт, прежде всего нефти.

Смотрите видео о состоянии экономики РФ:

"Есть два крупных покупателя - Китай и Индия, которые сейчас закупают примерно три четверти всего объема экспортируемой российской нефти, и ни одна из этих стран не присоединилась к санкционному режиму. И после этого, честно говоря, с санкциями можно делать все, что угодно - вводить любые ограничения против российской нефти - но если есть покупатели, которые готовы покупать ее в неограниченных объемах, то о чем вообще можно говорить?", - пояснил он.

Поэтому все последующие пакеты санкций специалист называет не более чем игрой бюрократов, которым нужно отчитываться о проделанной работе.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкционное давление на Россию - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию по введению новых санкций против России, считая, что настал подходящий момент для усиления ограничений.

Ранее в ОП сообщили, что законопроект авторства сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который предусматривает пошлины в 500% против стран-покупателей российских энергоносителей, все-таки примут. Но документ будет изменен. Решение Соединенных Штатов наверняка станет внезапным.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал решение о введении в действие нового санкционного пакета против России по представлению Национального банка.

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О персоне: Сергей Алексашенко Сергей Алексашенко - российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ. Кандидат экономических наук. С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российских властей, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов". Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.

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