'Время пришло': Трамп резко изменил мнение о санкциях против РФ, чего ждать теперь

Президент США Дональд Трамп поддержал идею введения более жестких санкций против РФ, включая 500% пошлины на импорт из стран, покупающих у нее нефть.

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Трамп резко изменил мнение о санкциях против РФ - чего ждать теперь / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Трамп изменил позицию по санкциям против РФ

США в рамках ужесточения санкций против РФ будут накладывать 500% пошлины, если другие страны будут покупать нефть у России

Законопроект об усилении санкций могут принять уже в июле

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию относительно введения новых санкций против России, считая, что настал подходящий момент для ужесточения ограничений. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире ABC News, сообщает Clash Report.

"Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на ваши товары, поступающие в Соединенные Штаты, будет наложена пошлина в размере 500%. Индия и Китай покупают 70% нефти Путина. Они поддерживают его военную машину. Мой законопроект имеет 84 соавторов", - сказал Грэм рассказывая о сути законопроекта. видео дня

По словам сенатора, новый законопроект предоставляет главе Белого дома полномочия вводить пошлины против Китая, Индии и других стран, чтобы заставить их прекратить поддержку военной машины Путина и стимулировать Москву к переговорам.

"Вчера президент (Трамп - ред.) впервые сказал мне об этом. Да, я играл с ним в гольф. Он сказал, что пришло время продвигать ваш законопроект", - поделился сенатор.

Грэм также рассказал, что обратился к Трампу, отметив, что в законопроекте предусмотрена оговорка, в частности, его реализация зависит от самого президента. В то же время, как подчеркнул сенатор, этот документ дает Трампу мощный инструмент для действий, и медлить уже некогда.

"После июльского перерыва мы примем законопроект. Да, я думаю, у нас все в порядке. Но он (Трамп - ред.) имеет оговорки. Как его (законопроект - ред.) применить, решать ему. Но мы пытаемся привлечь Путина к переговорам", - резюмировал сенатор.

Политическая система США / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассчитывает на решительные санкционные шаги Европейского Союза, которые существенно ослабят военные финансы кремлевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после переговоров с главой внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас.

В то же время, как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, президент Дональд Трамп не торопится с введением новых санкций против России. По его мнению, пока еще не пришло время для жестких мер, поскольку США возлагают надежды на возможность мирного диалога по урегулированию войны.

Кроме того, во время саммита НАТО Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры скоординировали дальнейшие шаги и договорились усилить дипломатическое давление на Кремль.

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Кто такой Линдси Грэм? Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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