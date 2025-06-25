'Еще не время': в США сказали, почему Трамп не спешит наказывать Россию санкциями

В США отмечают, что Трамп "будет знать правильное время и место" для санкций против России.

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Рубио ответил, почему Трамп не вводит новые санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы Рубио:

Санкции могут заставить РФ выйти из переговоров по войне в Украине

Трамп "будет знать правильное время и место" для новых ограничений против Москвы

Пока мировые лидеры призывают американского президента Дональда Трампа ввести жесткие санкции против страны-агрессора России, глава Белого дома все еще не спешит наказывать Путина за войну в Украине. Мол, для этого не время еще. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Politico.

По словам чиновника, Америка не вводит новых ограничений против РФ, поскольку надеется на положительный сдвиг и диалог по войне в Украине.

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"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно - сокрушим их еще большими санкциями, то, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня. Кто тогда с ними будет разговаривать?", - подчеркнул Рубио.

По его словам, Трамп "будет знать правильное время и место" для новых санкций. Когда же Белый дом таки решит применить новые ограничения, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, вероятно, будет закрыто.

"Мы будем продолжать сотрудничать. В том смысле, если у нас будет возможность что-то изменить и привлечь их к переговорам, мы ею воспользуемся", - добавил Рубио.

Поскольку переговоры с Россией зашли в тупик, Рубио заявил, что Москва считает, что может достичь своих территориальных целей на поле боя - с чем Вашингтон не согласен.

"Наше ощущение такое, что россияне будут пытаться достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров, а именно сохранения административных границ определенных территорий и тому подобное. Мы считаем, что им будет гораздо сложнее достичь этого, чем они думают", - добавил американский чиновник.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против РФ - последние новости

Недавно Главред писал, что президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание о введении дополнительных санкций против страны-агрессора России.

Ранее президент Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин "чувствует, что его экономика сейчас страдает", но пытается выиграть время, надеясь избежать новых санкций.

Сам же президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости". Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против Путина, оставляют окончательное решение за ним.

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