Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц - кто под ударом

Юрий Берендий
22 июня 2025, 14:17обновлено 22 июня, 14:54
141
Президент Зеленский подписал указ о новых санкциях против лиц, сотрудничающих с оккупантами, в список попал и действующий народный депутат Украины.
Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц - кто под ударом
Зеленский ввел новые санкции, в списках - украинский депутат / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц
  • Под ударом лица, которые сотрудничают с оккупантами на захваченных территориях

Сегодня, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ о введении санкций против физических и юридических лиц. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Президент Украины сообщил, что подписал указ о введении новых санкций против лиц, сотрудничающих с оккупантами на захваченных территориях.

видео дня

По словам Владимира Зеленского, ограничения введены в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность на временно оккупированных землях, в частности в Крыму, оправдывают агрессию, зарабатывают на оккупации и платят налоги государству-агрессору.

Президент подчеркнул, что это только начало масштабной санкционной кампании. Украина имеет соответствующую информацию от спецслужб и будет реагировать жестко. В ближайшее время ожидаются новые санкционные решения.

"Выявляем все схемы, которые используют в пользу оккупанта, а значит - против Украины, и блокируем их. Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну", - резюмировал президент.

Как говорится в указе о введении санкций на сайте Офиса президента Украины, ограничения были введены против следующих физических лиц:

  • Артем Дмитрук - действующий народный депутат Украины;
  • Юрий Шумилов;
  • Эдуард Менчаков;
  • Владислав Ряшин;
  • Александр Онищенко - имеет гражданство Украины и РФ, скандальный бизнесмен и бывший нардеп;
  • Александр Аникеев;
  • Виктор Дрибан;
  • Ариадна Симоненко;
  • Лаури Рейнберг; Юри Полд;
  • Рауну Тедер;
  • Гиллар Тедер;
  • Арсен Тавадян.

Санкции СНБО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению персональных санкций против ряда физических лиц, в том числе граждан Украины. В санкционный список попали бывший народный депутат Игорь Мосийчук, блогер Ростислав Шапошников, а также Александр Богуслаев - гражданин Гренады и сын экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Указами №267/2025, №268/2025 и №269/2025 введено в действие решение СНБО от 1 мая 2025 года о применении специальных экономических и других ограничительных мер. Среди фигурантов списка - медийно известные лица, в частности Алексей Арестович, Мирослав Олешко, Кость Бондаренко, Дмитрий Василец, Александр Скубченко и Павел Онищенко.

Кроме этого, под санкции попали и другие лица согласно предыдущему решению СНБО от 12 апреля, которое также было официально утверждено указом президента.

Другие новости:

Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции Владимир Зеленский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ пошли в контрнаступление на важном направлении: удалось освободить территории

ВСУ пошли в контрнаступление на важном направлении: удалось освободить территории

15:08Фронт
"Нужно было защищать": нардеп откровенно рассказал об оккупации Крыма в 2014-м

"Нужно было защищать": нардеп откровенно рассказал об оккупации Крыма в 2014-м

14:41Война
Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц - кто под ударом

Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц - кто под ударом

14:17Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Куда нельзя ехать 22 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Куда нельзя ехать 22 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Дожди с грозами накроют Украину: какие области обойдут осадки

Дожди с грозами накроют Украину: какие области обойдут осадки

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

Последние новости

15:08

ВСУ пошли в контрнаступление на важном направлении: удалось освободить территории

14:49

Украинцам возвращают деньги за коммунальные услуги: кому придет компенсация

14:41

"Нужно было защищать": нардеп откровенно рассказал об оккупации Крыма в 2014-м

14:30

Секрет идеальных огурцов: как избежать горечи и деформации

14:17

Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц - кто под ударом

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – ЖдановСделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов
13:57

"Черные столбы дыма и огня": ГУР сожгли эшелон РФ на ЗапорожьеВидео

13:47

Цены взлетят вверх: эксперт предупредил о подорожании сезонных фруктов

13:37

"Сбивать ракетами - бессмысленно": назван реальный способ противодействия атакам "Шахедов"

13:14

Цифры стали неожиданностью: как отличаются пенсии в Украине и странах Европы

Реклама
13:10

Почему жук называется божья коровка - магия, значение и роли в природе и культуре

12:49

Елена Мозговая призналась, кто был ее лучшим мужчиной

12:46

Водителям в Украине грозит большой штраф: что нужно немедленно проверить

12:42

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

12:40

Мобилизация по-новому: Сырский заявил об изменениях для ТЦК и условии контрнаступления

12:13

Откуда пошло название города Сумы: легенды, история и современность

12:04

Температура упадет до +7 градусов: когда в Украину придут дожди и сильный ветер

11:33

Украинцев ждут изменения: главком резко прокомментировал работу ТЦК

11:22

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 июня: Ракам - удар по бюджету, Рыбам - отдых

11:12

Сорвали планы: Сырский признался, сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине

10:37

Украина сможет пойти в контрнаступление: Сырский рассказал, что готовят ВСУ

Реклама
10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

10:26

Путин наслаждается: Подоляк назвал причины, из-за которых РФ не прекратит войну

10:21

Китайский гороскоп на завтра 23 июня: Лошадям - конфликты, Обезьянам - бессоница

09:57

Путин сказал не спроста: в ISW объяснили, почему в РФ заговорили о "грязной бомбе"

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

09:44

После атаки на Иран: в США заговорили об импичменте Трампа, детали

09:30

Кто придумал фразу "Слава Украине!" - правда, которую скрывали векамиВидео

09:28

Гороскоп на завтра 23 июня: Весам - благословенный день, Рыбам - отдых

09:06

РФ ударом по Донетчине убила подростка: что известно о последствиях ночной атакиФото

09:03

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня: Овну - разочарование, Раки получат шанс

09:01

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Удар по Ирану: известно, сколько бомб и ракет США сбросили на ядерные объекты

08:33

В США решили заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине - СМИ

07:54

США атаковали ядерные объекты Ирана: Трамп сделал заявление и раскрыл детали

06:19

Путин заметно осмелел и захотел больше кровимнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 94

04:35

Почему неправильно говорить "китайка" и "корейка": 2 слова означают не то, что все думаютВидео

04:07

"Мы найдем дроны на каждую ногу оккупанта": Зеленский сделал громкое заявление

03:41

Разрушены дома, есть жертва: РФ атаковала "Шахедами" Черниговщину

03:32

Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

Реклама
01:22

Радует и цена, и качество: эксперты назвали ТОП-10 подержанных авто до 5 лет

21 июня, суббота
23:50

"Мое самое дорогое сокровище": Вакарчук впервые публично показал своих детей

23:07

Никаким мирным посредником Лукашенко не будетмнение

22:57

Обнял маму и умер: после возвращения из плена умер Сергей ДобровольскийВидео

22:31

Гороскоп на завтра 22 июня: Ракам - приятная новость, Козерогам - неприятности

22:31

"Никогда не прощу": Барбара Брыльска высказалась о смерти путинистки Талызиной

22:04

Келлог в Минске: пару слов для понимания ситуациимнение

21:50

В НАТО пойдут на уступки Трампу относительно Украины: СМИ узнали детали

20:50

США тайно согласовывали с Россией важный документ по Украине – Le Monde

19:47

Украину накроют дожди с грозами: какие регионы накроет непогода

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять