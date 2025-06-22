Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц - кто под ударом

Президент Зеленский подписал указ о новых санкциях против лиц, сотрудничающих с оккупантами, в список попал и действующий народный депутат Украины.

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Зеленский ввел новые санкции, в списках - украинский депутат / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

О чем говорится в материале:

Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц

Под ударом лица, которые сотрудничают с оккупантами на захваченных территориях

Сегодня, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ о введении санкций против физических и юридических лиц. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Президент Украины сообщил, что подписал указ о введении новых санкций против лиц, сотрудничающих с оккупантами на захваченных территориях.

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По словам Владимира Зеленского, ограничения введены в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность на временно оккупированных землях, в частности в Крыму, оправдывают агрессию, зарабатывают на оккупации и платят налоги государству-агрессору.

Президент подчеркнул, что это только начало масштабной санкционной кампании. Украина имеет соответствующую информацию от спецслужб и будет реагировать жестко. В ближайшее время ожидаются новые санкционные решения.

"Выявляем все схемы, которые используют в пользу оккупанта, а значит - против Украины, и блокируем их. Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну", - резюмировал президент.

Как говорится в указе о введении санкций на сайте Офиса президента Украины, ограничения были введены против следующих физических лиц:

Артем Дмитрук - действующий народный депутат Украины;

Юрий Шумилов;

Эдуард Менчаков;

Владислав Ряшин;

Александр Онищенко - имеет гражданство Украины и РФ, скандальный бизнесмен и бывший нардеп;

Александр Аникеев;

Виктор Дрибан;

Ариадна Симоненко;

Лаури Рейнберг; Юри Полд;

Рауну Тедер;

Гиллар Тедер;

Арсен Тавадян.

Санкции СНБО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению персональных санкций против ряда физических лиц, в том числе граждан Украины. В санкционный список попали бывший народный депутат Игорь Мосийчук, блогер Ростислав Шапошников, а также Александр Богуслаев - гражданин Гренады и сын экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Указами №267/2025, №268/2025 и №269/2025 введено в действие решение СНБО от 1 мая 2025 года о применении специальных экономических и других ограничительных мер. Среди фигурантов списка - медийно известные лица, в частности Алексей Арестович, Мирослав Олешко, Кость Бондаренко, Дмитрий Василец, Александр Скубченко и Павел Онищенко.

Кроме этого, под санкции попали и другие лица согласно предыдущему решению СНБО от 12 апреля, которое также было официально утверждено указом президента.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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