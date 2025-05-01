Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента

О чем речь:
- Президент Зеленский подписал указы, вводящие в действие решение СНБО от 1 мая 2025 года
- Среди лиц, попавших под санкции, есть Алексей Арестович и еще некоторые известные деятели
Глава Украины президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 1 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующие указы №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубликованы на сайте президента.
Под удар попал Алексей Арестович. Также, в списке можно найти и другие известные инициалы, в нем есть: Мирослав Олешко, Кость Бондаренко, Дмитрий Василец, Александр Скубченко, Павел Онищенко.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в трех документах.
Алексей Арестович - последние новости
Как ранее сообщал Главред, недавно стало известно, что супруга Алексея Арестовича подала на развод. Соответствующее сообщение появилось на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Впоследствии и сам Арестович прокомментировал развод с женой. Ранее причиной разрыва с бывшими возлюбленными были разные взгляды на воспитание детей.
Кроме этого, не так давно мотивационный тренер Алексея Арестовича Наталья Капцова оскандалилась своим циничным заявлением о трагедии в Кривом Роге.
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Кто такой Алексей Арестович
Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплисцкаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) - украинский блогер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки участников АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.
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