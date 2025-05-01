Четыре угрожающих направления: Сырский вышел с обращением о ситуации на фронте

Сырский рассказал, как ВСУ продолжают слаженную боевую работу по уничтожению врага, чтобы приблизить справедливый мир.

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Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

О чем идет речь:

ВСУ в апреле 2025 года удержали устойчивость обороны, не допустив критических потерь и прорывов врага

Воины сосредотачивают усилия на сдерживании агрессора на четырех направлениях: Сумском, Курском, Покровском и Новопавловском

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел комплексное совещание по итогам работы Вооруженных Сил Украины в апреле 2025 года. По его словам, украинские воины удержали устойчивость обороны, ни критических потерь, ни вражеских прорывов не допущено.

"Активно работают наша артиллерия, авиация, беспилотные системы, другие составляющие комплексного огневого поражения. Так, средствами DeepStrike в апреле поражено 62 цели на территории РФ - уничтожаем военные объекты, подрываем способности ВПК агрессора. Это был еще один месяц наращивания направления БпЛА, оптимизации системы управления Вооруженных Сил и усиления подготовки личного состава", - говорится в заявлении в Telegram. видео дня

Александр Сырский выделил четыре угрожающих направления, на которых сосредотачиваются основные усилия на сдерживании российского агрессора:

Сумское;

Курское;

Покровское;

Новопавловское.

Александр Сырский / Главред - инфографика

При этом, по данным главнокомандующего, ВСУ используют тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили в целом 115 позиций.

"Продолжается масштабирование подразделений до бригад с усиленной беспилотной составляющей. Не останавливаем комплектование приоритетных штурмовых полков. Продолжаем переход на корпусную систему: сформировали управление новых армейских корпусов и корпуса ДШВ, завершаем их комплектование, делаем акцент на централизованной подготовке и боевой стажировке", - говорится в заявлении.

В то же время, по словам Сырского, продолжаются мероприятия мобилизации, обеспечивается развертывание рекрутингового проекта "18-24" и перевод личного состава из небоевых частей в боевые.

"Среди прочего заслушал доклад о состоянии дисциплины и поддержания правопорядка в Вооруженных Силах. Здесь имеем положительную тенденцию: количество уголовных правонарушений в войске снизилось на 43% против показателя 2024 года. Выслушал предложения представителей органов военного управления о путях решения проблемных вопросов. Определил соответствующие задачи командованием", - подытожил Сырский.

Александр Сырский - последние заявления

Как писал Главред, в начале апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал две области, которые стали целями РФ. Он сообщил, что Россия увеличила почти вдвое количество наступательных действий на всех основных направлениях.

В то же время, по словам Главкома, РФ пытается захватить территорию Сумщины. Враги прикладывают усилия, чтобы вытеснить ВСУ с пограничных позиций в Курской области и прорваться на территорию Украины.

Также недавно Сырский впервые раскрыл, чем сбиваются с курса российские КАБы. Он подтвердил, что эффективным средством противодействия российским авиабомбам, которые планируют, стали системы радиоэлектронной борьбы.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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