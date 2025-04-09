'Наступление уже началось': Сырский назвал две области, которые стали целями РФ

РФ увеличила почти вдвое число наступательных действий на всех основных направлениях.

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Главком ВСУ сообщил о новом наступлении РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 ОГШБр

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РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области

Враг стремится создать буферную зону на территории Украины

Оккупационная армия страны-агрессора РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Отвечая на вопрос LB.ua по поводу заявления президента Владимира Зеленского о подготовке РФ к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области, Сырский сказал: "Президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось".

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По словам главкома ВСУ, наблюдается увеличение почти вдвое количества наступательных действий россиян на всех основных направлениях. По его словам, это происходит уже почти неделю.

Украинский генерал также отметил, что российские войска продолжают стратегическую наступательную операцию с целью захвата украинских территории, разгром Сил обороны и продвижения в глубину.

"Вы же видите, что, несмотря на все переговоры, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий", - сказал он.

Сырский сообщил, что Россия стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей. Он говорит, что оккупанты РФ хотят создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

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Ранее сообщалось о том, что РФ готовит масштабное наступление. Резервы армии РФ проходят обучение на полигонах.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия готовится к проведению нового наступления уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Недавно военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на фронте. В частности, противник планирует штурмовать Сумскую и Харьковскую области. Основная цель врага - растянуть боевые действия "на два фронта".

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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