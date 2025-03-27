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"РФ готовит новое наступление": Зеленский сказал сроки и какие области под угрозой

Алёна Воронина
27 марта 2025, 14:47обновлено 27 марта, 15:23
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Путин ведет переговоры с США, чтобы выиграть время, а сам готовит новое весеннее наступление.
'РФ готовит новое наступление': Зеленский сказал сроки и какие области под угрозой
Зеленский заявил, что Россия готовит новое наступление/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Основные тезисы из заявления Зеленского:

  • Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца
  • Путин ведет переговоры, чтобы потянуть время, а сам готовит весеннее наступление
  • РФ хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях

Страна-агрессор Россия готовится к проведению нового наступления уже в ближайшие два месяца.

Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro.

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Зеленский отметил, что Россия ведет переговоры с США лишь для того, чтобы выиграть для себя время.

"Путин пытается выиграть время - ведет переговоры с США, готовя весеннее наступление. Мы уже фиксируем подготовку к этой операции и поделились разведданными с нашими союзниками", - сказал президент Украины.

Он также напомнил, что Россия планировала начать эту операцию еще восемь месяцев назад. Однако украинские военные не дали этим намерениям осуществиться, в частности, благодаря действиям на территории Курской области России.

"Именно поэтому Путину сейчас нужно время", - добавил украинский президент.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины. Кэллог считает, что вопрос с временно оккупированными территориями является достаточно сложным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал откровенный ответ, почему Украина согласилась на прекращение огня. Российская пропаганда пыталась всех убедить, якобы это Украина не хочет мира.

Также ранее сообщалось, что РФ может ударить по одному из украинских городов - в ЦПД предупредили о провокации. Россия хочет переложить на Украину ответственность за срыв договоренностей прекращения огня.

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Что известно о Le Figaro

Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde.

Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

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