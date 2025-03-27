У Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины

Келлог считает, что вопрос с временно оккупированными территориями является достаточно сложным.

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Кэллог считает, что оккупанты не планируют покидать ВОТ Украины / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Ключевые тезисы:

РФ фактически контролирует только одну область

Захватчики не собираются покидать Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области

Требования ни одной из сторон конфликта не будут полностью выполнены

Страна-агрессор Россия контролирует только одну область Украины, однако не собирается покидать другие регионы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью Fox News.

По словам Келлога, российские захватчики фактически захватили всю Луганскую область, однако лишь частично контролируют Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

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"Возникает вопрос: как будет выглядеть эта ситуация в дальнейшем? Каковы реальные территориальные достижения?", - спросил спецпосланник Трампа.

Он отметил, что в любом варианте урегулирования войны важно различать де-факто и де-юре контроль.

Келлог подчеркнул, что россияне физически присутствуют на захваченных территориях и не планируют их покидать, но юридически эти земли остаются украинскими.

"Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести", - объяснил он.

Спецпосланник Трампа добавил, что это создает сложную ситуацию, которая потребует дальнейших переговоров. По его словам, для поиска политического решения важно учесть позиции как Украины, так и России, а также найти компромисс, который будет приемлемым для обеих сторон хотя бы частично. В то же время Келлог заверил, что требования ни одной из сторон не будут полностью выполнены.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Территориальные уступки Украины - новости по теме

Как писал Главред, американский лидер Дональд Трамп считает нелегким процесс прекращения огня в Украине. Он также заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для достижения мира. Лидер США добавил, что американская делегация уже обсуждала с Украиной земли, которые может забрать РФ.

Недавно президент Владимир Зеленский завил, что Украина не признает оккупированные территории "российскими". Для Киева неприемлемы подобные уступки.

Напомним, руководитель украинской делегации на переговорах со Штатами в Саудовской Аравии Андрей Ермак 11 марта сказал, что не готов говорить о том, на какие уступки может пойти Украина для завершения огня. Киев пока не готов вдаваться в детали.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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