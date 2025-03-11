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Переговоры Украины и США: Ермак назвал главную цель Киева

Андрей Ганчук
11 марта 2025, 12:51
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Украина рассчитывает на конструктивный разговор с американскими партнерами, сказал Андрей Ермак.
Ермак, Рубио, Уолтц
Украина готова двигаться к миру и нуждается в гарантиях безопасности - Ермак / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Ермака

Главное из заявления Ермака:

  • Украине нужны гарантии безопасности
  • Киев пока не готов раскрывать детали о возможных уступках

Украина готова двигаться к миру и рассчитывает на гарантии безопасности, которые стали бы предохранителем от повторения российской агрессии в будущем. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В комментарии Суспільне он сказал о том, что на даннный момент главная задача – начать мирный процесс.

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"Сейчас мы считаем, что необходимо обсудить самое главное - как начать этот процесс. Мы очень открыты и хотим иметь конструктивный, глубокий, дружеский, партнерский разговор с нашими американскими партнерами", - сказал Ермак.

Кроме того, журналистка спросила у главы Офиса о том, на какие уступки будет готова пойти Украина, и что неприемлемо в этом вопросе для Киева. Андрей Ермак ответил, что пока не готов вдаваться в детали.

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, накануне встречи украинские журналисты узнали, что Киев на переговорах с Вашингтоном выдвинет к РФ три предложения: обмен пленными, перемирие на море и запрет на дальнобойные удары. Собеседник журналистов сказал, что именно эти пункты можно быстро запустить и проконтролировать их реализацию.

Встреча США и Украины будет проходить исключительно на уровне делегаций, сказал госсекретарь Марко Рубио. Впрочем, глава Госдепа допустил возможности встречи и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Переговоры Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии стартовали в 11:00 по Киеву.

"Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США", - сказали в украинском МИД.

Андрей Ермак отметил конструктивное начало диалога.

"Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и длительного мира", - подчеркивал глава ОП.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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Андрей Ермак Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
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