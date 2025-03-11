Встреча Украины и США стартовала: первые заявления Киева, кадры

Встреча началась в 11:00 по киевскому времени.

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Украинская и американская делегация начали переговоры в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Ермака

Что известно о переговорах в Саудовской Аравии:

Украина и США обсудят путь к миру

Киев и Вашингтон будут говорить о двухсторонних отношениях

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии официально началась. Главными темами станут путь к миру и отношения двух стран. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

"Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США", - уточнили в МИД Украины. видео дня

Также в дипломатическом ведомстве напомнили, кто принимает участие в переговорах от Киева и Вашингтона.

Смотрите кадры встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии:

Андрей Ермак и Андрей Сибига в Саудовской Аравии / Telegram-канал А. Ермака

Слева-направо: Майкл Уолтц, Марко Рубио, Андрей Сибига и Андрей Ермак / Telegram-канал А. Ермака

Андрей Ермак на встрече в Саудовской Аравии / Telegram-канал А. Ермака

Видеокадры начала переговоров Украины и США:

Начало встречи делегаций Украины и США / Скриншот Главред

"С украинской стороны во встрече принимают участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

С американской стороны участие принимают госсекретарь США Марко Рубио, советник Президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, спецпредставитель Президента США по делам Ближнего Востока Стивен Уиткофф", - подчеркивается в сообщении.

Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Кто такой Майкл Уолтц Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии. Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия. Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс. Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость. Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году. После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине. В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд. "Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он. При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена. Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.

Первое заявление Ермака

"Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и длительного мира", - сказал руководитель украинской делегации, глава ОП Андрей Ермак.

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее журналисты Суспільне сообщали, что Украина на переговорах будет продвигать три ключевых требования: обмен пленными, перемирие на море и запрет на дальнобойные удары. Собеседник журналистов заметил, что речь идет о пунктах, которые реально можно запустить и проконтролировать их выполнение.

Накануне переговоров госсекретарь Штатов Марко Рубио сказал, что Украине, дескать, при любом соглашении нужно будет пойти на территориальные уступки. По его словам, Киеву будто бы нужно отказаться от территорий, которые РФ оккупировала в 2014 году.

Встреча в Саудовской Аравии – консультации на уровне делегаций США и Украины, сказал Марко Рубио. Однако он допустил возможность личной встречи и с президентом Владимиром Зеленским.

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