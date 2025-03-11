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Встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии уже началась: подробности

Андрей Ганчук
11 марта 2025, 10:35обновлено 11 марта, 11:14
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Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио не исключил встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Марко Рубио, Владимир Зеленский
Переговоры будут на уровне делегаций, но не исключена встреча и с Зеленским - Рубио / Facebook Michael Vadon, Офис президента Украины

Кратко:

  • Делегации Украины и США встречаются в 11:00 по Киеву
  • Возможна встреча Зеленского и Рубио

Встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии началась в 11:00 по киевскому времени. Консультации будут проходить исключительно на уровне делегаций, однако не исключается встреча президента Владимира Зеленского с американским госсекретарем Марком Рубио.

На сайте Госдепа опубликовали сообщение, согласно которому встреча в Эр-Рияде началась в 12 часов по местному времени (11 часов по Киеву).

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"Государственный секретарь Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, украинским руководителем президентского кабинета Андреем Ермаком, и украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовской Аравии", - указано в сообщении.

Смотрите видео начала встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии:

Начало встречи делегаций Украины и США
Начало встречи делегаций Украины и США / Скриншот Главред

МИД Украины подтвердил начало встречи

Начало встречи подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.

"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", - сказали в ведомстве.

Будет ли встреча Зеленского и Рубио

Американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что встреча с президентом Зеленским не запланирована. Консультации проводятся на уровне делегаций.

"Я не знаю. Я имею в виду, он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи проходят с делегацией, которую они прислали - их советником по национальной безопасности, министром обороны и министром иностранных дел - насколько я понимаю", - сказал Рубио.

При этом он не исключил "потенциальной" встречи с Зеленским.

"Как я уже сказал, он (Зеленский, - ред.), вероятно, будет иметь прямые контакты с президентом (Трампом, - ред.), но это возможно. Но это не часть наших встреч (11 марта - ред.). Он выбрал свою команду, и вот кто будет", - подчеркнул Марко Рубио.

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии – новости по теме:

Как сообщал Главред, во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций Украины и США. Обе стороны обсудят возможность заключения соглашения для завершения российско-украинской войны.

Украины на переговорах будет продвигать три ключевых требования, сообщили журналисты Суспільне. Вероятно, Киев предложит обмен пленными, перемирие на море и запрет на дальнобойные удары. Собеседник журналистов отметил, что это пункты, которые можно реально быстро запустить и проконтролировать, как они работают.

Украине якобы при любом соглашении придется уступить территории, сказал Марко Рубио. Он уточнил, что Киеву, мол, нужно отказаться от земель, которые агрессор Россия оккупировала в 2014 году.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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