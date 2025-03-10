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Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ

Юрий Берендий
10 марта 2025, 18:28
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В рамках переговоров с США Украина будет настаивать на прекращении дальнобойных ударов, режиме тишины на море и обмене пленными, отмечают СМИ.
Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ
Стало известно, на чем будет настаивать Украина на переговорах с США / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, 22 ОМБр

Коротко:

  • Украина на переговорах с США будет настаивать на 3 ключевых решениях
  • Украина готова подписать соглашение с США по полезным ископаемым

11 марта в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций Украины и США, во время которой будут обсуждаться вопросы прекращения войны в Украине. Суспільне со ссылкой на анонимный источник, знакомый с позицией делегации сообщило детали переговорной позиции Украины.

Украинская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии будет настаивать на:

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  • установлении режима тишины на море,
  • запрете дальнобойных ударов,
  • освобождении пленных.

"Это реально воплотить быстро и проконтролировать", - сказал наш собеседник.

Кроме того, Украина готова подписать соглашение по редкоземельным ископаемым во время встречи.

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