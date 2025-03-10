Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ

В рамках переговоров с США Украина будет настаивать на прекращении дальнобойных ударов, режиме тишины на море и обмене пленными, отмечают СМИ.
Коротко:
- Украина на переговорах с США будет настаивать на 3 ключевых решениях
- Украина готова подписать соглашение с США по полезным ископаемым
11 марта в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций Украины и США, во время которой будут обсуждаться вопросы прекращения войны в Украине. Суспільне со ссылкой на анонимный источник, знакомый с позицией делегации сообщило детали переговорной позиции Украины.
Украинская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии будет настаивать на:
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- установлении режима тишины на море,
- запрете дальнобойных ударов,
- освобождении пленных.
"Это реально воплотить быстро и проконтролировать", - сказал наш собеседник.
Кроме того, Украина готова подписать соглашение по редкоземельным ископаемым во время встречи.
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