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Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии

Руслана Заклинская
16 февраля 2025, 22:47
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Президент Украины и первая леди прибыли в ОАЭ, а делегация США отправилась в Саудовскую Аравию.
Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии
Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в ОАЭ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Президент Украины и первая леди прибыли в ОАЭ
  • Ключевые вопросы - освобождение военнопленных, экономическое партнерство, гуманитарные инициативы
  • Делегация США 16 февраля отправилась в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, ключевыми вопросами визита являются освобождение украинских военнопленных, экономическое партнерство и гуманитарные инициативы.

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"Приоритет - чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа", - заявил он.

Деталей относительно возможной связи этой поездки с переговорным процессом, который должен начаться в Саудовской Аравии, Зеленский пока не предоставил.

Смотрите видео прибытия Зеленского в ОАЭ:

Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии
Зеленский в ОАЭ / Фото: скриншот

Делегация США направляется в Саудовскую Аравию

По данным BBC, американская делегация 16 февраля отправилась в Саудовскую Аравию для встреч с российскими официальными лицами по поводу войны в Украине.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф подтвердил свое участие в переговорах. Также в делегацию войдет советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Украина не будет участвовать в этих переговорах. В то же время Уиткофф отметил, что США поддерживают контакт с украинскими чиновниками. По его словам, Украина является частью этих переговоров, однако не уточнил, в каком формате.

Кроме этого, Уиткофф отказался отвечать на вопрос журналистов, придется ли Украине идти на территориальные уступки в рамках потенциального мирного урегулирования.

Переговоры в Саудовской Аравии - главное

Напомним, в ближайшие дни в Саудовской Аравии запланированы переговоры между представителями США и России относительно возможного прекращения войны в Украине. Одним из ключевых вопросов может стать организация саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля подтвердил визиты в Турцию и Саудовскую Аравию. В то же время он подчеркнул, что никаких переговоров с российскими представителями не планируется.

Как сообщал Главред, Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля заявил, что Украина не получала официального приглашения для участия в переговорах в Саудовской Аравии.

Однако украинская правительственная делегация находится в Саудовской Аравии, готовя визит президента Владимира Зеленского. Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, уже представлены инвестиционные проекты и приватизационные возможности на 500 млн долларов.

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Что известно о BBC?

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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