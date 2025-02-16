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Трамп спешит "положить конец войне" в Украине: Bloomberg раскрыл дату перемирия

Руслана Заклинская
16 февраля 2025, 20:02обновлено 16 февраля, 20:34
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Европейские чиновники обеспокоены, что Зеленского могут заставить пойти на невыгодное соглашение.
Трамп спешит 'положить конец войне' в Украине: Bloomberg раскрыл дату перемирия
Трамп хочет достичь прекращения огня в Украине до Пасхи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Трамп хочет достичь прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля)
  • В Европе прогнозируют достижение мирного соглашения ближе к концу года
  • Лидеры ЕС понимают необходимость усиления собственной обороноспособности и уменьшения зависимости от США

Президент США Дональд Трамп планирует достичь прекращения огня в Украине до Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля. В то же время в Европе считают, что мирное соглашение удастся заключить только до конца года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что стремится достичь прекращения огня в Украине до Пасхи. На этой неделе в Саудовской Аравии должны начаться переговоры с участием представителей США и России.

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Однако некоторые европейские чиновники считают, что такой подход является слишком амбициозным и вряд ли будет реализован в такие сжатые сроки. Один чиновник считает, что, скорее всего, соглашение будет достигнуто только до конца года.

Переговоры Трампа с Путиным

На прошлой неделе Трамп начал свою мирную инициативу со звонка российскому президенту Владимиру Путину, чем шокировал европейских партнеров. Еще больше их обеспокоило заявление министра обороны США Пита Хегсета, который возложил ответственность за гарантии безопасности и возможную миротворческую миссию в Украине именно на страны Европы.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген раскритиковал позицию США, заявив, что она выглядит, как "умиротворение" Путина и демонстрирует слабость Вашингтона. По его словам, такая стратегия может лишь усилить уверенность Кремля в собственной безнаказанности.

"Трамп спешит, пытаясь положить конец войне в Украине, а европейские чиновники обеспокоены тем, что президента Владимира Зеленского можно подтолкнуть к катастрофической сделки, если они не смогут быстро разработать план предоставления ему военной поддержки", - отмечают в издании.

Европейские лидеры готовят ответ

В ответ на инициативу Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании для обсуждения совместной стратегии в отношении Украины. Ожидается, что во время встречи рассмотрят вопросы военной помощи, поставок оружия и возможного предоставления гарантий безопасности для Украины.

Несмотря на разногласия, европейские лидеры также обсуждают возможность отправки миротворческих контингентов, хотя некоторые страны относятся к этому с осторожностью. Франция и Великобритания уже сигнализировали о готовности присоединиться к миссии, чтобы Европа не осталась в стороне от ключевых переговоров, на которые будет влиять администрация Трампа.

Отдельно стоит вопрос финансирования - обсуждается идея конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов для покрытия расходов на помощь Украине в сфере безопасности. Однако Германия и некоторые другие государства остерегаются такого шага из-за рисков для стабильности евро.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Несмотря на все противоречия, Вашингтон настаивает на том, что не оставит Европу наедине с российской угрозой. Высокопоставленные чиновники США в частных разговорах заявляют, что последние заявления Трампа и его команды носят "стратегический" характер и направлены на стимулирование союзников к усилению собственной обороноспособности.

Представители администрации Трампа подтвердили, что планируют провести отдельные переговоры с Россией и Украиной перед тем, как все стороны соберутся вместе. В то же время США настаивают, что их делегация на Мюнхенской конференции является доказательством того, что США не покидают Европу.

На фоне этих событий европейские лидеры осознают необходимость усиления собственной обороноспособности. Председатель Варшавского форума безопасности Катажина Писарская отметила, что страны ЕС выходят из конференции "потрясенными" и понимают, что должны инвестировать в собственную безопасность, не полагаясь исключительно на США.

Планы Трампа по завершению войны - последние новости

Напомним, по информации The Telegraph, один из вариантов "мирного соглашения", который рассматривается в Вашингтоне, предусматривает передачу России 20% украинских территорий в обмен на "гарантии мира" со стороны Кремля. При этом в случае нового нападения РФ США и НАТО не будут нести обязательств по защите Украины.

Ожидается, что в ближайшие дни в Саудовской Аравии состоятся переговоры между официальными представителями США и России.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Киев четко определил свои красные линии в переговорах с США и РФ. Он категорически отверг возможность переговоров с представителями России и подчеркнул, что любые решения не могут приниматься без Киева.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может атаковать другие регионы Европы уже этим летом. Также он подчеркнул, что Дональд Трамп может заставить Путина к переговорам, но не сможет договориться с Путиным без Киева.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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