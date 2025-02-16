"Планы США по Украине нестандартны": Сикорский узнал детали тактики переговоров

Сикорский отметил, что этот план дает надежду на то, что в Украину приближается мир.

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Сикорский узнал детали тактики переговоров США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Что сказал Сикорский:

Американская тактика ведения переговоров является "неортодоксальной"

Планы США по Украине нестандартны

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что команда президента США Дональда Трампа поделилась с ним своими планами в отношении Украины. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Сикорского, американская тактика ведения переговоров дает ему надежду, хотя и является "неортодоксальной".

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"Генерал Келлог (специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг, - ред) представил мне лично и кругу европейских союзников тактику переговоров Соединенных Штатов", - сказал он журналистам.

Сикорский отметил, что не будет раскрывать подробности планов США, но подчеркнул, что этот план дает надежду на то, что в Украину приближается мир.

"Они (планы США по Украине, - ред) нестандартны, но мы желаем им удачи", - добавил министр иностранных дел Польши.

Переговоры с Россией - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Politico заявляли, что мирные переговоры с украинскими и российскими переговорщиками могут начаться в ближайшие дни. Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа уже отправились в Саудовскую Аравию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо представительство Европы за столом потенциальных переговоров, поскольку ЕС является очень большим партнером.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой снятие со стола переговоров двух важных вопросов о членстве Украины в НАТО и территориальной целостности Украины.

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Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.

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