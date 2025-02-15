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В ближайшие дни могут начаться мирные переговоры по Украине - Politico

Ангелина Подвысоцкая
15 февраля 2025, 21:41обновлено 15 февраля, 22:16
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Высокопоставленные должностные лица США уже отправляются в Саудовскую Аравию.
переговоры
Через несколько дней могут начаться мирные переговоры / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Офис президента Украины

О чем сообщается:

  • Через несколько дней могут начаться мирные переговоры по Украине
  • Высокопоставленные должностные лица США отправляются в Саудовскую Аравию

Мирные переговоры с украинскими и российскими переговорщиками могут начаться в ближайшие дни. Высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа уже отправились в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на республиканского законодательства и дух американских чиновников, которые были знакомы с планом.

Сообщается, что советник по нацбезопасности Майк Вальц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента на Ближнем Востоке Стиву Виткоффу, чтобы начать переговоры о прекращении войны.

видео дня

В то же время к этим переговорам не будут присоединяться лидеры европейских стран. Сообщается, что встреча может стать первой крупной встречей представителей РФ и Украины с начала войны в 2022 году.

Стоит отметить, что украинская сторона не подтверждала участие в этих переговорах.

Позже в Fox News сообщили о том, что Украину не приглашали и не информировали о переговорах США и России в Саудовской Аравии.

переговоры
Украину не пригласили на переговоры США и РФ / фото: скриншот

Советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что украинской делегации не будет на переговорах в Саудовской Аравии. Он добавил, что пока нет тем для обсуждения с российской стороной.

Смотрите видео с комментарием Михаила Подоляка:

подоляк
Украинская делегация не поедет в Саудовскую Аравию / фото: скриншот

Переговоры по Украине - последние новости

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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