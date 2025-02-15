В ближайшие дни могут начаться мирные переговоры по Украине - Politico

О чем сообщается:
- Через несколько дней могут начаться мирные переговоры по Украине
- Высокопоставленные должностные лица США отправляются в Саудовскую Аравию
Мирные переговоры с украинскими и российскими переговорщиками могут начаться в ближайшие дни. Высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа уже отправились в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на республиканского законодательства и дух американских чиновников, которые были знакомы с планом.
Сообщается, что советник по нацбезопасности Майк Вальц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента на Ближнем Востоке Стиву Виткоффу, чтобы начать переговоры о прекращении войны.
В то же время к этим переговорам не будут присоединяться лидеры европейских стран. Сообщается, что встреча может стать первой крупной встречей представителей РФ и Украины с начала войны в 2022 году.
Стоит отметить, что украинская сторона не подтверждала участие в этих переговорах.
Позже в Fox News сообщили о том, что Украину не приглашали и не информировали о переговорах США и России в Саудовской Аравии.
Советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что украинской делегации не будет на переговорах в Саудовской Аравии. Он добавил, что пока нет тем для обсуждения с российской стороной.
Смотрите видео с комментарием Михаила Подоляка:
Переговоры по Украине - последние новости
Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.
Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.
Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.
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