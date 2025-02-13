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Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

Алексей Тесля
13 февраля 2025, 22:34
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Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.
Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США
Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Важно:

  • Зеленский считает, что Путин делает вид готовности к переговорам
  • Трамп будет говорить с Путиным, чтобы "спасти Украину"

В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский предупредил о том, что диктатор Владимир Путин только делает вид готовности к "мирным переговорам".

Украинский лидер пытался донести Трампу сигнал о том, что у него "есть рычаги влияния на Путина", пишет Axios со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием разговора.

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Вместе с тем источник назвали разговор президентов Украины и США "позитивным" и утверждают, что он длился около часа – дольше, чем разговор Трампа с Путиным перед этим.

"Путин сказал вам, что хочет заключить сделку только потому, что боится вас, потому что вы сильны", – сказал украинский президент, пишет издание.

В ответ президент США указал, что Зеленский может быть прав, но у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно, и "мы скоро узнаем это", утверждают авторы.

Кроме того, Трамп сказал Зеленскому, что понимает его беспокойство по поводу разговора с хозяином Кремля, но подчеркнул, что "должен поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину", говорится в материале.

Также Трамп сказал Зеленскому, что Путин хочет заключить сделку, и спросил, все ли еще Зеленский настроен на ее заключение, утверждают источники Axios. Зеленский ответил, что все еще хочет сделки, но считает, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

В конце разговора Трамп дал Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую, а Зеленский пообещал подарить Трампу чемпионский пояс по боксу Александра Усика, пишет Axios.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет считает, что возвращение Украины к границам 2014 года не является реалистичным сценарием. По словам американского министра обороны, "погоня за этой недостижимой целью лишь продлит войну и принесет больше страданий".

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины
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