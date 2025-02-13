Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

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Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Зеленский считает, что Путин делает вид готовности к переговорам

Трамп будет говорить с Путиным, чтобы "спасти Украину"

В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский предупредил о том, что диктатор Владимир Путин только делает вид готовности к "мирным переговорам".

Украинский лидер пытался донести Трампу сигнал о том, что у него "есть рычаги влияния на Путина", пишет Axios со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием разговора.

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Вместе с тем источник назвали разговор президентов Украины и США "позитивным" и утверждают, что он длился около часа – дольше, чем разговор Трампа с Путиным перед этим.

"Путин сказал вам, что хочет заключить сделку только потому, что боится вас, потому что вы сильны", – сказал украинский президент, пишет издание.

В ответ президент США указал, что Зеленский может быть прав, но у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно, и "мы скоро узнаем это", утверждают авторы.

Кроме того, Трамп сказал Зеленскому, что понимает его беспокойство по поводу разговора с хозяином Кремля, но подчеркнул, что "должен поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину", говорится в материале.

Также Трамп сказал Зеленскому, что Путин хочет заключить сделку, и спросил, все ли еще Зеленский настроен на ее заключение, утверждают источники Axios. Зеленский ответил, что все еще хочет сделки, но считает, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

В конце разговора Трамп дал Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую, а Зеленский пообещал подарить Трампу чемпионский пояс по боксу Александра Усика, пишет Axios.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет считает, что возвращение Украины к границам 2014 года не является реалистичным сценарием. По словам американского министра обороны, "погоня за этой недостижимой целью лишь продлит войну и принесет больше страданий".

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

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