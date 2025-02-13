"Будет демаркация": Хегсет раскрыл главную цель переговоров между Украиной и РФ

Ни Москва, ни Киев не получат "всего, что они хотят" по итогам переговоров об окончании войны, говорит Пит Хегсет.

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Пит Хегсет прокомментировал перспективы завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

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Возвращение Украины к границам 2014 года не является реалистичным

США не считают, что по итогам переговоров Украина сможет вступить в НАТО

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет считает, что возвращение Украины к границам 2014 года не является реалистичным сценарием.

"Мы, как и вы, хотим видеть суверенную и процветающую Украину, но мы должны начать с признания того факта, что возвращение Украины к границам, которые у нее были до 2014 года, - это нереалистичная цель", - заявил он перед встречей глав МИД стран НАТО.

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По словам американского министра обороны, "погоня за этой недостижимой целью лишь продлит войну и принесет больше страданий".

В то же время он отметил, что в США не считают, что по итогам переговоров по прекращению войны Украина сможет вступить в НАТО.

"США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом урегулирования путем переговоров. Вместо этого, любые гарантии в сфере безопасности для Украины должны подкрепляться боеспособными европейскими или неевропейскими военными", - отметил глава оборонного ведомства США.

Кроме того, он указал на что, что в случае размещения миротворческих сил в Украине, они должны быть частью не относящейся к НАТО миссии и на них не должна распространяться статья 5 (НАТО о коллективной обороне – ред.).

Глава Пентагона подчеркнул, что американские военные не будут размещены в Украине, однако признал, что за линией соприкосновения также должен быть сильный международный контроль.

"Это признание реалий жесткой силы на местах после больших жертв, принесенных сначала украинцами, а затем союзниками, и затем осознание того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет своего рода демаркацией, которую не хочет ни одна из сторон", - добавил он.

При этом он говорит о том, что США будут вести мирные переговоры как с Путиным, так и с Зеленским, но ни Москва, ни Киев не получат "всего, что они хотят" по итогам переговоров об окончании войны.

"Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должны (идти навстречу, ред.) — я отвергаю", — сказал глава американского минобороны и добавил, что Трамп не идет на уступки Путину, а ведет переговоры с главой Кремля с позиции силы.

"Эта администрация верит в альянсы, глубоко верит в альянсы, но будьте уверены: президент Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в дядю Лоха", – добавил Хегсет.

Ранее Рустем Умеров сделал заявление о готовности к переговорам и о завершении войны. На заседании "Рамштайн" обсудят стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.

Напомним, ранее в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин. Владимир Путин не намерен искать компромиссов в будущих мирных переговорах по завершению войны против Украины.

Как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным. По словам главы Штатов, они обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы.

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