'Переговоры начнутся немедленно': первые детали разговора между Трампом и Путиным

Президент США Дональдом Трампом раскрыл детали переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Трамп и Путин в ходе разговора вспомнили об Украине - о чем шла речь / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Вкратце:

Трамп провел переговоры с Путиным

Президент США поручил начать "немедленные переговоры" по окончанию войны

Новоизбранный президент СШАДональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Об этом сообщает американское издание CNN со ссылкой на официальный анонимный источник.

Издание со ссылкой на анонимные источники указывает, что разговор между президентом России и новым президентом США состоялся в среду утром.

видео дня

"Президент Дональд Трамп разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в среду утром", сообщил CNN знакомый источник.

О чем говорили Трамп и Путин

Впоследствии президент США Дональд Трамп в своем посте в Truth Social подтвердил факт переговоров с Путиным.

"Я только что имел длительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы", - сообщил он.

Президент США сообщил, что во время телефонного разговора с российским лидером Путиным они обсуждали общую историю своих народов, в частности совместную борьбу во Второй мировой войне. Он напомнил об огромных потерях России, которая потеряла десятки миллионов людей, а также о значительных жертвах со стороны США. Оба лидера отметили силу своих народов и перспективу будущего сотрудничества.

"Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал очень сильный девиз моей предвыборной кампании: "здравый смысл". Мы оба очень сильно в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", - сказал Трамп.

Президент США сообщил, что поручил Государственному секретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волтцу и специальному посланнику Стиву Виткоффу возглавить переговоры, которые, по его мнению, должны привести к успешному результату.

"Миллионы людей погибли в войне, которая не состоялась бы, если бы я был Президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни! Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия по этому призыву, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично поздравил вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, вскоре!", - резюмировал глава Белого дома.

Что говорят в России

Представитель российского диктатора Песков в комментарии пропагандистским СМИ сообщил, что Путин и Трамп говорили почти полтора часа, обсуждали обмен граждан России и США.

По словам Путин пригласил Трампа в Москву.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили мирное урегулирование ситуации в Украине

"Путин в разговоре с Трампом выступил за устранение первопричин конфликта в Украине", - сообщил Песков.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после общения с российским лидером Владимиром Путиным.

По данным The New York Times, Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по вопросам Ближнего Востока Стивену Уиткоффу способствовать мирному урегулированию войны между Украиной и Россией.

Кроме того, комментируя выдачу Россией американского учителя Марка Фогеля, который ранее был осужден в РФ, Трамп заявил о перспективах завершения войны в Украине.

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Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

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