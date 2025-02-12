Трамп рассказал о контактах с РФ и сделал важное заявление по завершению войны

Дональд Трамп заявил о возможности "начала отношений", которые положат конец войне в Украине.

https://glavred.info/world/tramp-rasskazal-o-kontaktah-s-rf-i-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-po-zaversheniyu-voyny-10638827.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп говорит о том, что хочет завершить войну / коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, ua.depositphotos.com

Главное:

В США видят направление по прекращению войны в Украине

Трамп заявил о перспективах завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о перспективах завершения войны в Украине, комментируя выдачу Россией американского учителя Марка Фогеля, который ранее был осужден в РФ.

"Россия обошлась с нами очень хорошо. Собственно, я надеюсь, что это начало отношений, в рамках которых мы сможем закончить эту войну (в Украине, - ред.)", – цитирует Трампа Le Monde.

видео дня

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в Х написал о том, что Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелом, американцем, который был задержан Россией.

"Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны в Украине", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной. Президент США разрешил Стивену Уиткоффу установить контакты с Москвой, хотя официально тот занимается вопросами Ближнего Востока.

Напомним, Трамп отправил министра финансов в Украину. Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Кит Келлог готовит несколько вариантов прекращения войны в Украине и планирует представить их Трампу. Ожидается, что план будет представлен в ближайшее время.

Читайте также:

Что такое издание Le Monde? Le Monde французская ежедневная вечерняя газета Главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред