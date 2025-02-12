Трамп рассказал о контактах с РФ и сделал важное заявление по завершению войны

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- В США видят направление по прекращению войны в Украине
- Трамп заявил о перспективах завершения войны в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о перспективах завершения войны в Украине, комментируя выдачу Россией американского учителя Марка Фогеля, который ранее был осужден в РФ.
"Россия обошлась с нами очень хорошо. Собственно, я надеюсь, что это начало отношений, в рамках которых мы сможем закончить эту войну (в Украине, - ред.)", – цитирует Трампа Le Monde.
Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в Х написал о том, что Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелом, американцем, который был задержан Россией.
"Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны в Украине", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной. Президент США разрешил Стивену Уиткоффу установить контакты с Москвой, хотя официально тот занимается вопросами Ближнего Востока.
Напомним, Трамп отправил министра финансов в Украину. Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.
Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Кит Келлог готовит несколько вариантов прекращения войны в Украине и планирует представить их Трампу. Ожидается, что план будет представлен в ближайшее время.
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Le Monde французская ежедневная вечерняя газета Главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".
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