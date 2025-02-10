Администрация Трампа остановила мирный план по Украине: The Telegraph называет причину

Что известно:
- Администрация Трампа приостановили мирный план по Украине
- США хотят провести переговоры со странами-членами НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила свой мирный план по Украине. Америка хочет предоставить Европе место за столом переговоров. Об этом сообщает The Telegraph.
Индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО проведет спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Он запланировал встречи с лидерами 31 страны-члена НАТО. На этих переговорах будут обсуждаться формы любого мирного соглашения и вклад правительств в процесс.
Предполагается, что администрации Трампа не хватит 100 дней для достижения мирного соглашения. При этом издание отмечает, что Вашингтон хочет укрепить позиции Украины в предстоящих переговорах с РФ.
В то же время следует заметить, что Келлог узнал о запланированных переговорах Трампа и Зеленского только с телевизионного канала новостей, что может свидетельствовать о недостаточном влиянии на нового президента США для заключения финального соглашения.
План Трампа по завершению войны - новости по теме
Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог опроверг информацию о том, что представит "мирный план" на Мюнхенской конференции по безопасности. В комментарии Newsmax он заявил, что план представит лично Трамп, когда он будет готов.
Недавно Трамп сообщил, что говорил по телефону с Путиным, пытаясь договориться о прекращении войны. По его словам, российский лидер "хочет, чтобы люди перестали гибнуть". Также Трамп заявил, что имеет конкретный план для завершения войны и призвал начать переговоры.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп пока не представил официального плана по завершению войны. Он подчеркнул, что любой план должен быть согласован с Киевом.
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