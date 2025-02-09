Трамп сделал заявление о разговоре с Путиным и плане завершения войны

Что известно о телефонном разговоре Трампа и Путина:
- Трамп намекнул, что Путин якобы хочет закончить войну
- Трамп говорил с Путиным, чтобы попытаться завершить войну
- Трамп призвал скорее начать встречи для завершения войны
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с руководителем страны-оккупанта России Владимиром Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны.
О чем Трамп говорил с Путиным
В интервью The New York Post на борту Air Force One он рассказал о том, что Путин "хочет, чтобы люди перестали гибнуть" во время войны.
Журналисты спросили, сколько говорили Трамп и Путин, на что хозяин Белого дома ответил так: "Лучше бы я не говорил".
По мнению американского президента "Путину небезразлично" происходящее на войне.
"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины", - цитируют журналисты Трампа.
Кроме того, Трамп вспомнил свою прежнюю риторику и повторил, что Россия бы не пошла на Украину полномасштабной войной, если бы он был во главе США в 2022 году, поскольку у него "всегда были хорошие отношения с Путиным".
Трамп заявил о наличии конкретного плана
Более того, Трамп утверждает, что у него есть конкретный план, как завершить войну.
"Я надеюсь, что это быстро (произойдет, - ред.). Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", - рассказал Трамп.
"Давайте начнем эти встречи"
Трамп обратился к советнику по нацбезопасности Майку Волцу, который в рамках разговора подошел в кабинет президента на борту, и сказал: "Давайте начнем эти встречи".
"Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. С обеих сторон. По всему полю боя", - цитируют журналисты Дональда Трампа.
Планы по завершению войны – важные новости:
Как сообщал Главред, спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Трамп готов усилить санкции против Москвы. В частности, ударить по добыче и экспорту нефти. Такой шаг даст широкие возможности для того, чтобы действовать дальше.
7 февраля Трамп заявил, что допускает встречу с президентом Украины Зеленским. По его словам, лидеры могут встретиться уже на следующей неделе. Также Трамп в очередной раз подчеркнул свое намерение завершить войну.
Офис президента и Белый дом начали подготовку встречи и переговоров на уровне команд, сказал Владимир Зеленский. Стороны прорабатывают детали. Зеленский акцентировал на том, что нужно встретиться раньше с Трампом до того, как он встретится с Путиным.
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