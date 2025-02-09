Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп сделал заявление о разговоре с Путиным и плане завершения войны

Андрей Ганчук
9 февраля 2025, 07:12обновлено 9 февраля, 07:43
196
Трамп сказал, что у него есть конкретный план для завершения войны России против Украины.
Трамп, Путин
Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Что известно о телефонном разговоре Трампа и Путина:

  • Трамп намекнул, что Путин якобы хочет закончить войну
  • Трамп говорил с Путиным, чтобы попытаться завершить войну
  • Трамп призвал скорее начать встречи для завершения войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с руководителем страны-оккупанта России Владимиром Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны.

О чем Трамп говорил с Путиным

В интервью The New York Post на борту Air Force One он рассказал о том, что Путин "хочет, чтобы люди перестали гибнуть" во время войны.

видео дня

Журналисты спросили, сколько говорили Трамп и Путин, на что хозяин Белого дома ответил так: "Лучше бы я не говорил".

По мнению американского президента "Путину небезразлично" происходящее на войне.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины", - цитируют журналисты Трампа.

Кроме того, Трамп вспомнил свою прежнюю риторику и повторил, что Россия бы не пошла на Украину полномасштабной войной, если бы он был во главе США в 2022 году, поскольку у него "всегда были хорошие отношения с Путиным".

Новая Дональд Трамп инфографика
Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Трамп заявил о наличии конкретного плана

Более того, Трамп утверждает, что у него есть конкретный план, как завершить войну.

"Я надеюсь, что это быстро (произойдет, - ред.). Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", - рассказал Трамп.

"Давайте начнем эти встречи"

Трамп обратился к советнику по нацбезопасности Майку Волцу, который в рамках разговора подошел в кабинет президента на борту, и сказал: "Давайте начнем эти встречи".

"Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. С обеих сторон. По всему полю боя", - цитируют журналисты Дональда Трампа.

Планы по завершению войны – важные новости:

Как сообщал Главред, спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Трамп готов усилить санкции против Москвы. В частности, ударить по добыче и экспорту нефти. Такой шаг даст широкие возможности для того, чтобы действовать дальше.

7 февраля Трамп заявил, что допускает встречу с президентом Украины Зеленским. По его словам, лидеры могут встретиться уже на следующей неделе. Также Трамп в очередной раз подчеркнул свое намерение завершить войну.

Офис президента и Белый дом начали подготовку встречи и переговоров на уровне команд, сказал Владимир Зеленский. Стороны прорабатывают детали. Зеленский акцентировал на том, что нужно встретиться раньше с Трампом до того, как он встретится с Путиным.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп сделал заявление о разговоре с Путиным и плане завершения войны

Трамп сделал заявление о разговоре с Путиным и плане завершения войны

07:12Мир
Украину накроет 5-дневный шторм: какой будет мощность новой магнитной бури

Украину накроет 5-дневный шторм: какой будет мощность новой магнитной бури

06:30Синоптик
"Штурмуют сразу в нескольких направлениях": военные - о новой тактике РФ под Курском

"Штурмуют сразу в нескольких направлениях": военные - о новой тактике РФ под Курском

03:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Петухам - конфликты, Собакам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Петухам - конфликты, Собакам - проблемы

Навсегда восемнадцать: астрологи назвали ТОП-3 знака, которые никогда не стареют

Навсегда восемнадцать: астрологи назвали ТОП-3 знака, которые никогда не стареют

Так РФ не атаковали давно: выбиты окна, разрушены крыши, объявлена ​​эвакуация

Так РФ не атаковали давно: выбиты окна, разрушены крыши, объявлена ​​эвакуация

На вас могут наложить порчу: что нельзя брать в руки 9 февраля - приметы

На вас могут наложить порчу: что нельзя брать в руки 9 февраля - приметы

Последние новости

07:15

Сколько носорогов на рисунке: только гений сможет правильно посчитать за 10 секунд

07:12

Трамп сделал заявление о разговоре с Путиным и плане завершения войны

06:30

Украину накроет 5-дневный шторм: какой будет мощность новой магнитной бури

06:14

Заморозка войны и выборы: почему для Украины важен опыт Абхазиимнение

05:10

Чтобы не "убить" двигатель авто: как распознать некачественное топливо

Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоуНацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу
04:35

Почему нельзя говорить "пасмурна погода": как заменить выражение, чтобы говорить правильноВидео

03:34

"Штурмуют сразу в нескольких направлениях": военные - о новой тактике РФ под Курском

03:20

"Войти в другие области РФ": эксперт раскрыл неожиданный сценарий наступления ВСУ

02:30

9 февраля: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы

Реклама
01:20

Глаза будут сиять как топазы: назван идеальный цвет волос для серых глаз

01:05

В Одессе жестоко избили мать погибшего военного: в мэрии рассказали подробности

00:19

Евровидение-2025: о чем песня Bird of Pray победителей Нацотбора ZiferblatВидео

00:08

Что известно о группе Ziferblat, которая победила в Нацотборе на Евровидение 2025

08 февраля, суббота
23:25

Национальный отбор на Евровидение-2025: как голосовало жюри и зрители

23:08

Кто представит Украину на Евровидении-2025 - результаты голосования

22:57

СМИ: 8 из 10 мужчин готовы на союз с кибер-партнершей вместо реальной женщины

22:42

Между судьями Нацотбора на Евровидение 2025 случилась перепалка - причина

22:29

"Результат, которого боятся россияне": Зеленский показал дальнобойное оружиеФото

22:17

"Деньги - на безнадежную войну": Орбан обрушился на еврочиновников из-за Украины

21:26

Омбудсмен показал пленных россиян: что просили и на что жаловались оккупанты

Реклама
20:59

Трамп сделал заявление о депортации принца Гарри из США и назвал Меган "ужасной"

20:10

Путин на переговорах не пойдет на компромисс, но Запад этого не понял - AP

20:06

У меня плохие новости для команды Трампамнение

19:43

Украину скуют морозы: где влупит -11 градусов

19:16

Путин готовится к продолжению войны: Зеленский сделал важное заявлениеВидео

19:07

Власти прифронтового Покровска хотят закупить цветов на 99 тыс грн - Prozorro

18:45

Новые ценовые "рекорды": в Украине будет дорожать популярный продукт

18:14

Оптическая иллюзия под силу не всем: найдите попугая среди листьев за 5 секунд

18:06

"Россия в огне": Сырский назвал главные приоритеты для ВСУ

17:55

На вас могут наложить порчу: что нельзя брать в руки 9 февраля - приметы

17:28

Лазер против "шахедов": стали известны детали о новом украинском оружии "Тризуб"

17:22

Салат Охотник, который покорит всю семью: забытый рецепт из 90-х

17:19

"Фуфло": путинистку Дубцову пытаются вычеркнуть из российского шоубизнеса

16:55

Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2025: финальный прогноз букмекеров

16:52

Как часто нужно стирать бюстгальтер: женщинам рассказали о "золотом" правиле

16:26

Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

16:10

Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP

16:02

Как правильно развернуться на дороге: тест ПДД, который решат не все водители

15:48

Подозрение на менингит: 4-месячная дочь скандальной Вербы угодила в больницу

15:43

Сумма наказания до 34 000 гривен: в Украине вводят новые штрафы для водителей

Реклама
15:35

Где 4 оленя: только люди с "орлиным зрением" смогут их увидеть за 10 секунд

15:25

"Если не НАТО, то ядерное оружие": как Зеленский повышает ставки в переговорах

15:07

Навсегда восемнадцать: астрологи назвали ТОП-3 знака, которые никогда не стареют

15:04

Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причинуВидео

14:38

Будет свежим в течение месяцев: как хранить имбирь

14:14

Морозы усилятся: где в Украине ударит -14 градусов

14:11

"Погибло много офицеров": Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине

13:56

15 миллионов долларов стали металлоломом: ВСУ уничтожили очень редкую систему РФ

13:52

Компромат и шантаж: украинский певец удивил подробностями своего романаВидео

13:39

Как вырастить фисташку из ореха и получить урожайВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять