Трамп сделал заявление о разговоре с Путиным и плане завершения войны

Трамп сказал, что у него есть конкретный план для завершения войны России против Украины.

Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Что известно о телефонном разговоре Трампа и Путина:

Трамп намекнул, что Путин якобы хочет закончить войну

Трамп говорил с Путиным, чтобы попытаться завершить войну

Трамп призвал скорее начать встречи для завершения войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с руководителем страны-оккупанта России Владимиром Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны.

О чем Трамп говорил с Путиным

В интервью The New York Post на борту Air Force One он рассказал о том, что Путин "хочет, чтобы люди перестали гибнуть" во время войны.

Журналисты спросили, сколько говорили Трамп и Путин, на что хозяин Белого дома ответил так: "Лучше бы я не говорил".

По мнению американского президента "Путину небезразлично" происходящее на войне.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины", - цитируют журналисты Трампа.

Кроме того, Трамп вспомнил свою прежнюю риторику и повторил, что Россия бы не пошла на Украину полномасштабной войной, если бы он был во главе США в 2022 году, поскольку у него "всегда были хорошие отношения с Путиным".

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Трамп заявил о наличии конкретного плана

Более того, Трамп утверждает, что у него есть конкретный план, как завершить войну.

"Я надеюсь, что это быстро (произойдет, - ред.). Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", - рассказал Трамп.

"Давайте начнем эти встречи"

Трамп обратился к советнику по нацбезопасности Майку Волцу, который в рамках разговора подошел в кабинет президента на борту, и сказал: "Давайте начнем эти встречи".

"Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. С обеих сторон. По всему полю боя", - цитируют журналисты Дональда Трампа.

Планы по завершению войны – важные новости:

Как сообщал Главред, спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Трамп готов усилить санкции против Москвы. В частности, ударить по добыче и экспорту нефти. Такой шаг даст широкие возможности для того, чтобы действовать дальше.

7 февраля Трамп заявил, что допускает встречу с президентом Украины Зеленским. По его словам, лидеры могут встретиться уже на следующей неделе. Также Трамп в очередной раз подчеркнул свое намерение завершить войну.

Офис президента и Белый дом начали подготовку встречи и переговоров на уровне команд, сказал Владимир Зеленский. Стороны прорабатывают детали. Зеленский акцентировал на том, что нужно встретиться раньше с Трампом до того, как он встретится с Путиным.

Другие новости:

