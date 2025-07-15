"Друг друга губят да потопляют": предательница Королева сделала заявление о браке

Кратко:
- Наташа Королева показалась с мужем
- Что она сообщила
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, опубликовала кадры с мужем.
На своей странице в соцсетях Королева показалась за руку со своим мужем-путинистом Тарзаном, который хотел идти на фронт и убивать украинцев.
Также она сопроводила кадры текстом о том, что такое семейная мудрость.
"Глупые друг друга губят да потопляют, умные друг друга любят да пособляют! Желаю в семье быть мудрыми в любви сердечными, в верности стойкими!", - написала запроданка.
Мнения поклонников разделились: некоторые назвали пару красивой, а некоторые возмутились внешним видом и поведением Тарзана.
"Она смотрит на него, оглядываться на него, а он только себя несет, сам собою горд";
"А че он так все больше становиться похож на Джигурду?";
"Красивая пара!" - отметили подписчики.
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О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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