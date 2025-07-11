Теща беглеца Влада Ямы прервала молчание и публично высказалась о нем - детали

Кратко:
- Влад Яма отпраздновал день рождения
- Что о нем думает теща
Украинский известный танцор и хореограф Влад Яма, который сбежал жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, показал архивное фото.
На своей странице в Instagram Яма опубликовал снимок, на котором он позирует в руках у своего отца.
Как стало известно, беглец посвятил пост своему дню рождения, танцору исполнилось 43 года.
"Именинник. Начало", - написал хореограф.
В комментариях жена Влада – Лилиана Яма – призналась ему в любви, а вот ее мама, которая ранее публично не высказывалась о зяте, написала, как она к нему относится.
"Любимые мои. Поздравляю с рождением Владика. Спасибо Любе и Коле за него, он – супермуж и суперзять", – отметила теща артиста.
Напомним, Влад Яма, похоже, не планирует возвращаться из США в родную страну и частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из массированных обстрелов Украины со стороны террористической России.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Влад Яма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
Вас может заинтересовать:
- "Это главная причина": что произошло между Макроном и его женой на самом деле
- Елена Кравец похудела на 9 килограммов - как она выглядит теперь
- "Ушел из жизни под звук шахедов": в Киеве прощаются с Игорем Покладом
О персоне: Влад Яма
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред