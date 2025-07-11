Теща беглеца Влада Ямы прервала молчание и публично высказалась о нем - детали

Теща Влада Ямы не смолчала в важный день.

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Влад Яма - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Кратко:

Влад Яма отпраздновал день рождения

Что о нем думает теща

Украинский известный танцор и хореограф Влад Яма, который сбежал жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, показал архивное фото.

На своей странице в Instagram Яма опубликовал снимок, на котором он позирует в руках у своего отца.

видео дня

Как стало известно, беглец посвятил пост своему дню рождения, танцору исполнилось 43 года.

"Именинник. Начало", - написал хореограф.

Владу Ямы исполнилось 43 года / фото: скрин instagram.com, Влад Яма

В комментариях жена Влада – Лилиана Яма – призналась ему в любви, а вот ее мама, которая ранее публично не высказывалась о зяте, написала, как она к нему относится.

"Любимые мои. Поздравляю с рождением Владика. Спасибо Любе и Коле за него, он – супермуж и суперзять", – отметила теща артиста.

Влад Яма живет в США / фото: instagram.com, Влад Яма

Напомним, Влад Яма, похоже, не планирует возвращаться из США в родную страну и частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из массированных обстрелов Украины со стороны террористической России.

Влад Яма / инфографика: Главред

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Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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О персоне: Влад Яма Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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