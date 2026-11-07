Участница "Холостяка" заявила, что ее побил участник "Холостячки"

Участница "Холостяка" Шанюк рассказала о нападении со стороны мужчины.

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Оксана Шанюк заявила о нападении / Коллаж Главред, фото Instagram/oksana_shaniuk

Кратко:

Что случилось с участницей шоу

Какие травмы она получила

Украинская участница реалити-шоу "Холостяк-14" Оксана Шанюк оказалась в центре громкого скандала. Косметолог заявила, что стала жертвой физического насилия со стороны двух братьев - Павла и Евгения Ковтуненко. Последний ранее участвовал в проекте "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной.

О произошедшем Шанюк рассказала в Instagram. Девушка опубликовала фотографии с многочисленными синяками и повреждениями на лице, руках и ногах. По ее словам, в результате конфликта у нее также оказался сломан мизинец.

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Участница "Холостяка" заявила о нападении / Фото Instagram/oksana_shaniuk

В одной из публикаций Оксана отметила аккаунты мужчин и предупредила подписчиков, чтобы те были осторожны. Причины ссоры и подробности того, что происходило между участниками конфликта, она пока полностью не раскрыла.

Что известно о конфликте Оксаны Шанюк с братьями Ковтуненко

По информации украинских СМИ, Оксана состояла в отношениях с 38-летним бизнесменом Павлом Ковтуненко. Его родной брат Евгений известен зрителям благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостячка", где он пытался завоевать расположение Ксении Мишиной.

В своих публикациях Шанюк утверждает, что к насилию причастны оба брата. При этом основную ответственность за произошедшее она возлагает на Евгения. Девушка также заявила, что получала угрозы и опасается дальнейшего давления.

Участница "Холостяка" заявила о нападении / Фото Instagram/oksana_shaniuk

В Instagram Stories Оксана разместила видеозапись с эмоциональным высказыванием, которое, по ее словам, связано с конфликтом. На записи звучит фраза о том, что мужчина не ожидал от себя такой реакции и может позволять себе срываться рядом с женщиной, которую считает "своей".

Весь конфликт случился в Славском.

После случившегося Шанюк сообщила, что находится в безопасности. По ее словам, ей организовали трансфер, она переехала в другой отель и собиралась вернуться домой. Также девушка предупредила, что в случае дальнейшего давления готова опубликовать дополнительные материалы.

Как отреагировали мужчины, которых обвинила участница "Холостяка"

Павел Ковтуненко сообщил, что находится в дороге и намерен позже прокомментировать ситуацию. Евгений Ковтуненко на момент появления публикаций публично не высказался по поводу обвинений.

По данным украинских СМИ, Евгений ограничил возможность общения с Оксаной в социальных сетях.

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