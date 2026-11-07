Сочные куриные котлеты из четырёх ингредиентов — готовятся очень быстро и легко

Котлеты - универсальное блюдо, но часто не хочется их готовить дома, потому что на это уходит много времени. Однако есть рецепт котлет, приготовление которых займет считанные минуты.
Главред узнал, что им в TikTok поделился украинский кулинарный блогер Алексей Крючков.
Куриные котлеты - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 400–500 г
- Картофель 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Крахмал 1 ст. л.
- Соль 1 ч. л.
- Специи 1 ч. л.
Филе, лук, картофель, крахмал, соль и специи кладем в чашу блендера и хорошо перебиваем до однородной массы. Затем смазываем руки маслом и формируем котлеты небольшого размера.
Жарим котлеты по 3 минуты с каждой стороны на смазанной маслом сковороде. Когда все котлеты будут готовы, выкладываем их на сковороду и оставляем под крышкой на 10 минут. При этом огонь должен быть выключен.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом куриных котлет можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Алексей Крючков
Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.
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