Сочные куриные котлеты из четырёх ингредиентов — готовятся очень быстро и легко

Рецепт котлет, которые станут любимыми для всей семьи.

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Рецепт простых в приготовлении и очень вкусных котлет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Котлеты - универсальное блюдо, но часто не хочется их готовить дома, потому что на это уходит много времени. Однако есть рецепт котлет, приготовление которых займет считанные минуты.

Главред узнал, что им в TikTok поделился украинский кулинарный блогер Алексей Крючков.

Куриные котлеты - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриное филе 400–500 г

Картофель 1 шт.

Лук 1 шт.

Крахмал 1 ст. л.

Соль 1 ч. л.

Специи 1 ч. л.

Филе, лук, картофель, крахмал, соль и специи кладем в чашу блендера и хорошо перебиваем до однородной массы. Затем смазываем руки маслом и формируем котлеты небольшого размера.

Жарим котлеты по 3 минуты с каждой стороны на смазанной маслом сковороде. Когда все котлеты будут готовы, выкладываем их на сковороду и оставляем под крышкой на 10 минут. При этом огонь должен быть выключен.

Котлеты / Инфографика: Главред

Приятного аппетита!

Видео с рецептом куриных котлет можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Алексей Крючков Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

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