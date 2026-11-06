Омлет в пакете: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 15 минут

Рецепт сытного белкового завтрака, который недавно стал популярным в социальных сетях.

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Рецепт модного омлета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Существует множество рецептов простых и быстрых в приготовлении завтраков. Но недавно популярность приобрел обычный омлет, который готовят в пакете на водяной бане.

Главред узнал, что рецептом такого омлета в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Мирослава Пекарюк.

Омлет в пакете - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйца 3 шт.

Сладкий перец 30 г

Ветчина 30 г

Петрушка

Сметана 1 ст. л.

Соль

Перец

Смешиваем в миске яйца, сметану и специи. Затем добавляем к ним мелко нарезанные перец, ветчину и петрушку. Хорошо всё перемешиваем и переливаем массу в пищевой термостойкий пакет.

Завязываем пакет и опускаем в кипящую воду на 15 минут до готовности омлета.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом модного омлета в пакете можно посмотреть в TikTok по ссылке.

Простые завтраки / Инфографика: Главред

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О персоне: Мирослава Пекарюк Мирослава Пекарюк - украинская кулинарная блогерша, известная своими простыми и понятными рецептами, которые подходят даже для новичков в кулинарии. В Facebook и Instagram она ведет фуд-блог под девизом "Просто. Вкусно. Понятно", где делится идеями для домашней кухни и праздничных блюд. На данный момент она опубликовала более 570 постов, имеет около 133 тысяч подписчиков, а за ней следят 316 пользователей.

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