Омлет в пакете: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 15 минут

Существует множество рецептов простых и быстрых в приготовлении завтраков. Но недавно популярность приобрел обычный омлет, который готовят в пакете на водяной бане.
Главред узнал, что рецептом такого омлета в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Мирослава Пекарюк.
Омлет в пакете - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 3 шт.
- Сладкий перец 30 г
- Ветчина 30 г
- Петрушка
- Сметана 1 ст. л.
- Соль
- Перец
Смешиваем в миске яйца, сметану и специи. Затем добавляем к ним мелко нарезанные перец, ветчину и петрушку. Хорошо всё перемешиваем и переливаем массу в пищевой термостойкий пакет.
Завязываем пакет и опускаем в кипящую воду на 15 минут до готовности омлета.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом модного омлета в пакете можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Мирослава Пекарюк
Мирослава Пекарюк - украинская кулинарная блогерша, известная своими простыми и понятными рецептами, которые подходят даже для новичков в кулинарии. В Facebook и Instagram она ведет фуд-блог под девизом "Просто. Вкусно. Понятно", где делится идеями для домашней кухни и праздничных блюд. На данный момент она опубликовала более 570 постов, имеет около 133 тысяч подписчиков, а за ней следят 316 пользователей.
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