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Почти 100 погибло за один день: Зеленский рассказал о страшном ударе РФ

Руслана Заклинская
5 ноября 2026, 21:18
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По словам главы государства, российские оккупанты знали, куда наносят удар.
Почти 100 погибло за один день: Зеленский рассказал о страшном ударе РФ
Удар по Комышувасе / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Ключевые тезисы Зеленского:

  • В Комышувасе россияне сбросили около десяти авиабомб
  • В результате удара могли погибнуть почти 100 человек
  • Из-под завалов извлекли 43 тела, ещё 53 человека пропали без вести

В поселке Комышуваха в результате российского удара могли погибнуть почти 100 человек. На данный момент из-под завалов извлекли 43 тела, ещё 53 человека числятся пропавшими без вести. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита, посвящённой Украине.

"Только в одном из наших поселков, на который россияне сбросили около десяти авиабомб, спасатели до сих пор расчищают завалы и извлекают людей. Этот поселок называется Комишуваха. И почти весь мир молчит об этом. Только в этом одном поселке всего за один день от российских бомб могли погибнуть почти сто человек", - сказал Зеленский.

видео дня

По словам главы государства, все пропавшие без вести находились в здании школы, куда пришли за гуманитарной помощью.

  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области
  • Последствия удара по Камышевахе
    Последствия удара по Камышевахе Фото: ГСЧС Запорожской области

Зеленский подчеркнул, что российские военные знали, куда наносят удар. Он призвал международное сообщество не замалчивать это преступление.

"Пожалуйста, не молчите о таких преступлениях", - обратился президент к участникам саммита.

Насколько опасны новые российские КАБы - объяснение эксперта

В последнее время Россия начала массово применять новые управляемые авиабомбы с реактивными двигателями, которые могут преодолевать расстояние до 200 км. Об этом в интервью "Главред" рассказал специалист по радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, обычные КАБ-500 с модулем планирования способны лететь на 40–50 км. Новые боеприпасы оснащены реактивным двигателем и напоминают ракеты. Их дальность зависит от высоты и скорости самолета-носителя: обычно составляет около 100 км, а максимально может достигать 200 км.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

"Лично меня настораживает массовость и серийность применения этого оружия в последнее время", - отметил эксперт.

За последние недели фиксировались полеты таких боеприпасов на 50, 70 и 100 км. Предположительно, они могут быть оснащены реактивными двигателями китайского или тайваньского производства и боевой частью от ФАБ-250 с примерно 100 кг взрывчатки.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский рассказал о последствиях удара по поселку Комишуваха и призвал партнеров усилить поддержку ПВО. Тогда президент сообщил, что более 30 человек могут находиться под завалами.

Bloomberg сообщал о планах Путина усилить удары по Украине. Косвенным подтверждением долгосрочных военных планов Москвы издание называет рост оборонных расходов.

Житомирский городской совет сообщил об отключении электроснабжения в городе после обстрелов. Также в случае, если к утру электроснабжение не будет восстановлено, в городе развернут пункты стойкости.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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