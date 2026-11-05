Лаванда для сна, хлорофитум для ванной: какие растения рекомендуют для разных комнат

Вы узнаете:
- Какие растения лучше всего ставить на кухне и в спальне
- Что безопасно держать в детской комнате
- Какое растение выдержит ванную
Каждое помещение в доме нуждается в своём растении. Для кухни специалисты советуют травы, для спальни - лаванду, для ванной - хлорофитум, а для домашнего офиса - спатифилум. Подборку из десяти видов для разных комнат составили арбористы, садоводы и дизайнеры интерьера, сообщает Martha Stewart
Издание напоминает, что комнатные растения могут снижать уровень стресса, улучшать настроение и повышать продуктивность. Однако перед покупкой стоит учесть потребности конкретного вида, параметры помещения и совместимость растений между собой.
Самый простой старт для новичка - зелень на кухонном подоконнике. Сертифицированный арборист Бен Макинерни, основатель GoTreeQuotes.com.au, советует выращивать её самостоятельно вместо того, чтобы покупать в магазине.
"Небольшой травяной сад на кухне - это как фермерский рынок под рукой. К тому же ничто так не вдохновляет на кулинарные эксперименты, как аромат свежего базилика", - говорит Макинерни.
Большинство трав вырастает до 60 см, а розмарин может достигать 1,8 м. Некоторые виды нуждаются в 6–8 часах солнечного света и частом поливе, другие лучше чувствуют себя при ярком рассеянном свете и более редком поливе.
Для гостиной, где собирается вся семья, Мэтт Рамос, владелец Plant Sensation & Co., выбирает эпипремнум золотистый (потос). Это одно из самых неприхотливых растений с ампельными побегами, которые могут достигать 3 м. Оно будет мириться как с тенью, так и с ярким рассеянным светом, а поливать его стоит, когда почва просохнет.
"Потосы добавляют живой зеленый акцент в семейное пространство, а ещё их очень интересно размножать и делиться ими с другими", - отмечает Рамос.
Для парадной гостиной главный дизайнер студии Lucien Marie Design Мишель Пуатра предлагает крупные тропические растения, такие как колоказия с большими бархатистыми листьями. По её словам, в таких комнатах достаточно места, чтобы растение могло разрастаться. Колоказия достигает 0,9–1,8 м в высоту и ширину, нуждается в ярком рассеянном свете и постоянно влажной почве.
Что поставить в спальне, детской и гостевой комнате
В библиотеке, где света в избытке - от столов до книжных полок, садовод из приложения PlantIn Мелвин Кубиан рекомендует светолюбивые виды: кактусы, эхеверии, очитки, алоэ и толстянку. Компактные суккуленты высотой 5–30 см легко заполнят пустые полки, а ухаживать за ними просто - яркий свет и минимальный полив.
Для зоны отдыха Макинерни предлагает растение, которое обычно ассоциируется с саше для шкафов.
"Лаванда в горшке способна превратить спальню в ароматный оазис. Один клиент рассказывал, что стал лучше спать, когда поставил её на тумбочку", - делится Макинерни.
Лаванда вырастает до 60–90 см, любит прямой солнечный свет, а поливать её следует после того, как почва просохнет.
Главный критерий для помещения, где живут малыши, - безопасность, поэтому Кубиан исключает колючие и шиповатые виды.
"Фикус эластичный хорошо подойдет для уголка детской благодаря безвредным листьям. Кроме того, его толстые листья и прочные стебли выдерживают случайные повреждения и отрастают заново", - отмечает Кубиан.
Фикус может вырастать от 0,6 до 3 м, ему нужен яркий рассеянный свет и умеренный полив. Для гостиной Рамос советует замиокулькас: он выдерживает и тень, и яркий рассеянный свет, поливать его нужно изредка, поэтому он подойдет для помещения, где за ним не будут ухаживать ежедневно. Глянцевые тёмные листья придают интерьеру элегантности, а высота растения достигает 90 см.
Ванная и офис: растения для сложных условий
Ванную часто обходят стороной при озеленении дома, хотя некоторые виды там чувствуют себя лучше, чем где-либо. Макинерни рекомендует для неё хлорофитум.
"Эти растения - олимпийские пловцы растительного мира, они обожают влажность. Я видел, как хлорофитумы превращали стерильную ванную в пышный тропический уголок", - шутит Макинерни.
Хлорофитум вырастает до 60 см, нуждается в среднем или ярком освещении и поливе после высыхания почвы.
В прачечной растение постоянно окружено едва уловимыми запахами моющих средств.
"Хотя они вряд ли существенно повредят растению, разумно выбрать такое, которое способно выдерживать эти летучие химические вещества, и сансевьерия здесь идеально подходит", - убежден Кубиан.
Сансевьерия достигает 0,6–1,5 м, любит яркий рассеянный свет и редкий полив, а её узорчатые листья хорошо вписываются в белые современные интерьеры прачечных.
Для домашнего офиса Макинерни выбирает спатифилум, который считает естественным освежителем воздуха.
"Один клиент уверяет, что спатифилум помог ему избавиться от головной боли и лучше сосредоточиваться - это как нанять зеленого помощника", - рассказывает Макинерни.
Спатифиллум вырастает до 90 см и нуждается в рассеянном свете и влажной, хорошо дренированной почве. Впрочем, издание предупреждает, что способность этого растения очищать воздух научно не подтверждена.
Смотрите видео о ТОП-10 комнатных растениях для ванной комнаты без окон:
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Об источнике: Martha Stewart
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