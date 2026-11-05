Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Лаванда для сна, хлорофитум для ванной: какие растения рекомендуют для разных комнат

Дарья Пшеничник
5 ноября 2026, 16:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Выбор зависит от освещения, влажности и того, сколько внимания растение будет получать каждый день.
Лаванда для сна, хлорофитум для ванной: какие растения рекомендуют для разных комнат
Эксперты назвали лучшие растения для каждой комнаты в доме / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

  • Какие растения лучше всего ставить на кухне и в спальне
  • Что безопасно держать в детской комнате
  • Какое растение выдержит ванную

видео дня

Каждое помещение в доме нуждается в своём растении. Для кухни специалисты советуют травы, для спальни - лаванду, для ванной - хлорофитум, а для домашнего офиса - спатифилум. Подборку из десяти видов для разных комнат составили арбористы, садоводы и дизайнеры интерьера, сообщает Martha Stewart

Издание напоминает, что комнатные растения могут снижать уровень стресса, улучшать настроение и повышать продуктивность. Однако перед покупкой стоит учесть потребности конкретного вида, параметры помещения и совместимость растений между собой.

Самый простой старт для новичка - зелень на кухонном подоконнике. Сертифицированный арборист Бен Макинерни, основатель GoTreeQuotes.com.au, советует выращивать её самостоятельно вместо того, чтобы покупать в магазине.

"Небольшой травяной сад на кухне - это как фермерский рынок под рукой. К тому же ничто так не вдохновляет на кулинарные эксперименты, как аромат свежего базилика", - говорит Макинерни.

Большинство трав вырастает до 60 см, а розмарин может достигать 1,8 м. Некоторые виды нуждаются в 6–8 часах солнечного света и частом поливе, другие лучше чувствуют себя при ярком рассеянном свете и более редком поливе.

Для гостиной, где собирается вся семья, Мэтт Рамос, владелец Plant Sensation & Co., выбирает эпипремнум золотистый (потос). Это одно из самых неприхотливых растений с ампельными побегами, которые могут достигать 3 м. Оно будет мириться как с тенью, так и с ярким рассеянным светом, а поливать его стоит, когда почва просохнет.

"Потосы добавляют живой зеленый акцент в семейное пространство, а ещё их очень интересно размножать и делиться ими с другими", - отмечает Рамос.

Для парадной гостиной главный дизайнер студии Lucien Marie Design Мишель Пуатра предлагает крупные тропические растения, такие как колоказия с большими бархатистыми листьями. По её словам, в таких комнатах достаточно места, чтобы растение могло разрастаться. Колоказия достигает 0,9–1,8 м в высоту и ширину, нуждается в ярком рассеянном свете и постоянно влажной почве.

Что поставить в спальне, детской и гостевой комнате

В библиотеке, где света в избытке - от столов до книжных полок, садовод из приложения PlantIn Мелвин Кубиан рекомендует светолюбивые виды: кактусы, эхеверии, очитки, алоэ и толстянку. Компактные суккуленты высотой 5–30 см легко заполнят пустые полки, а ухаживать за ними просто - яркий свет и минимальный полив.

Для зоны отдыха Макинерни предлагает растение, которое обычно ассоциируется с саше для шкафов.

"Лаванда в горшке способна превратить спальню в ароматный оазис. Один клиент рассказывал, что стал лучше спать, когда поставил её на тумбочку", - делится Макинерни.

Лаванда вырастает до 60–90 см, любит прямой солнечный свет, а поливать её следует после того, как почва просохнет.

Главный критерий для помещения, где живут малыши, - безопасность, поэтому Кубиан исключает колючие и шиповатые виды.

"Фикус эластичный хорошо подойдет для уголка детской благодаря безвредным листьям. Кроме того, его толстые листья и прочные стебли выдерживают случайные повреждения и отрастают заново", - отмечает Кубиан.

Фикус может вырастать от 0,6 до 3 м, ему нужен яркий рассеянный свет и умеренный полив. Для гостиной Рамос советует замиокулькас: он выдерживает и тень, и яркий рассеянный свет, поливать его нужно изредка, поэтому он подойдет для помещения, где за ним не будут ухаживать ежедневно. Глянцевые тёмные листья придают интерьеру элегантности, а высота растения достигает 90 см.

6 комнатных растений, которые собирают пыль
6 комнатных растений, которые собирают пыль / Инфографика: Главред

Ванная и офис: растения для сложных условий

Ванную часто обходят стороной при озеленении дома, хотя некоторые виды там чувствуют себя лучше, чем где-либо. Макинерни рекомендует для неё хлорофитум.

"Эти растения - олимпийские пловцы растительного мира, они обожают влажность. Я видел, как хлорофитумы превращали стерильную ванную в пышный тропический уголок", - шутит Макинерни.

Хлорофитум вырастает до 60 см, нуждается в среднем или ярком освещении и поливе после высыхания почвы.

В прачечной растение постоянно окружено едва уловимыми запахами моющих средств.

"Хотя они вряд ли существенно повредят растению, разумно выбрать такое, которое способно выдерживать эти летучие химические вещества, и сансевьерия здесь идеально подходит", - убежден Кубиан.

Сансевьерия достигает 0,6–1,5 м, любит яркий рассеянный свет и редкий полив, а её узорчатые листья хорошо вписываются в белые современные интерьеры прачечных.

Для домашнего офиса Макинерни выбирает спатифилум, который считает естественным освежителем воздуха.

"Один клиент уверяет, что спатифилум помог ему избавиться от головной боли и лучше сосредоточиваться - это как нанять зеленого помощника", - рассказывает Макинерни.

Спатифиллум вырастает до 90 см и нуждается в рассеянном свете и влажной, хорошо дренированной почве. Впрочем, издание предупреждает, что способность этого растения очищать воздух научно не подтверждена.

Смотрите видео о ТОП-10 комнатных растениях для ванной комнаты без окон:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за собой.

Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
комнатные растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

16:12Война
Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

16:00Экономика
Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

15:26Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

Розы не замерзнут и весной пышно зацветут: как подготовить кусты к зиме

Розы не замерзнут и весной пышно зацветут: как подготовить кусты к зиме

Последние новости

16:44

Капуста для голубцов будет мягкой и податливой: как за 5 минут подготовить листья

16:40

Какое давление должно быть в зимних шинах: нужно ли накачивать колеса до 2,5 бара

16:39

Звезда "Квартала 95" Элина Мбани заинтриговала переменами в личной жизни

16:27

Лаванда для сна, хлорофитум для ванной: какие растения рекомендуют для разных комнат

16:13

Путин хочет заставить Украину капитулировать: в ISW предупредили о новой тактике

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
16:12

Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

16:06

Знают единицы: какими бывают кухонные ножи и для чего они предназначены

16:00

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

15:59

Одна привычка при поливе губит комнатные растения: о чём стоит знать

Реклама
15:26

Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

15:17

Вмятины на ковре исчезнут за ночь: в этом помогут обычные кубики льда

15:14

Враг простреливает тыл: военный сообщил об ухудшении ситуации на фронте

15:04

В США после победы демократов на выборах готовят импичмент — что известно

15:01

Отблагодарят щедрым урожаем: какие 3 кустарника обязательно нужно обрезать в ноябре

14:55

"Черная пятница" 2026: какие компьютеры действительно стоит покупать со скидками и как распознать поддельную акцию новости компании

14:48

7 вещей, которые нельзя оставлять возле радиатора зимой: они могут испортиться

14:40

Зачем туалетную бумагу замачивают в уксусе: результат удивитВидео

14:39

Человека, считавшегося пропавшим без вести после удара по Камышевахе, нашли живымФото

14:12

Звезда "Во все тяжкие" разводится с женой после 24 лет брака

14:02

Удача выберет своих фаворитов: самый счастливый день для каждого знака зодиака

Реклама
13:59

Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

13:56

Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

13:43

Зачем ставить миску с уксусом в комнате: простой трюк с неожиданным эффектом

13:27

"Возвращаю футболку с номером 7": Роналду попрощался со сборной Португалии

13:02

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

12:54

Садоводам советуют вбить гвоздь в дерево для урожая: действительно ли метод работает

12:46

Гороскоп Таро на завтра 6 ноября: Ракам - не соглашаться, Львам - вернуть контроль

12:36

Дешевый способ отмыть унитаз от налета – что надо залить внутрь

12:35

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимаетсяВидео

12:33

Метро в Киеве не работает, графики отключений света отменены в четырех регионахФото

12:21

В Тернополе мужчина устроил стрельбу в магазине и взял заложницу: что известноФото

11:46

"Это опасно": Зеленский раскрыл, чего ждать от США, Путина и МаскаВидео

11:44

Юлия Высоцкая сделала новое признание о здоровье дочери

11:34

Винница под ударом реактивных дронов: над городом столб черного дымаВидео

10:59

Изысканные рулетики из лаваша для праздничного стола: рецепт закуски за 5 минут

10:52

Декабрист не цветет: семь ошибок, из-за которых растение сбрасывает бутоны

10:32

ВСУ сорвали наступление РФ на нескольких направлениях: где враг атаковал больше всего

10:19

Путин задумается, есть ли смысл продолжать войну: что должны сделать США

09:42

Торопиться с покупкой долларов не стоит: как скоро изменится курс валют

09:25

Победа демократов в США может изменить политику Трампа в отношении Украины: чего ожидать

Реклама
09:00

Рейтинги НМТ: на что стоит обратить внимание новости компании

08:28

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

08:11

Днепр пережил массированную атаку дронов: есть раненые и пожары на критических объектах

07:29

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

06:35

Дроны атаковали Рязань: горит Wildberries и НПЗ, снабжающий топливом армию РФ

05:39

Как сэкономить до 50% на топливе: японский метод, о котором знают не все водителиВидео

05:00

Долги останутся в прошлом: для трех знаков зодиака начнется денежная полоса

04:33

Гороскоп на завтра, 6 ноября: Близнецам — прибыль, Водолеям — обман

03:58

Не только проявление нежности: что на самом деле хочет собака, когда лижет руку

03:30

От спальни до ванной: топ-10 лучших растений для любого уголка квартиры

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять