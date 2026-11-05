Лаванда для сна, хлорофитум для ванной: какие растения рекомендуют для разных комнат

Выбор зависит от освещения, влажности и того, сколько внимания растение будет получать каждый день.

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Эксперты назвали лучшие растения для каждой комнаты в доме / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Какие растения лучше всего ставить на кухне и в спальне

Что безопасно держать в детской комнате

Какое растение выдержит ванную

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Каждое помещение в доме нуждается в своём растении. Для кухни специалисты советуют травы, для спальни - лаванду, для ванной - хлорофитум, а для домашнего офиса - спатифилум. Подборку из десяти видов для разных комнат составили арбористы, садоводы и дизайнеры интерьера, сообщает Martha Stewart

Издание напоминает, что комнатные растения могут снижать уровень стресса, улучшать настроение и повышать продуктивность. Однако перед покупкой стоит учесть потребности конкретного вида, параметры помещения и совместимость растений между собой.

Самый простой старт для новичка - зелень на кухонном подоконнике. Сертифицированный арборист Бен Макинерни, основатель GoTreeQuotes.com.au, советует выращивать её самостоятельно вместо того, чтобы покупать в магазине.

"Небольшой травяной сад на кухне - это как фермерский рынок под рукой. К тому же ничто так не вдохновляет на кулинарные эксперименты, как аромат свежего базилика", - говорит Макинерни.

Большинство трав вырастает до 60 см, а розмарин может достигать 1,8 м. Некоторые виды нуждаются в 6–8 часах солнечного света и частом поливе, другие лучше чувствуют себя при ярком рассеянном свете и более редком поливе.

Для гостиной, где собирается вся семья, Мэтт Рамос, владелец Plant Sensation & Co., выбирает эпипремнум золотистый (потос). Это одно из самых неприхотливых растений с ампельными побегами, которые могут достигать 3 м. Оно будет мириться как с тенью, так и с ярким рассеянным светом, а поливать его стоит, когда почва просохнет.

"Потосы добавляют живой зеленый акцент в семейное пространство, а ещё их очень интересно размножать и делиться ими с другими", - отмечает Рамос.

Для парадной гостиной главный дизайнер студии Lucien Marie Design Мишель Пуатра предлагает крупные тропические растения, такие как колоказия с большими бархатистыми листьями. По её словам, в таких комнатах достаточно места, чтобы растение могло разрастаться. Колоказия достигает 0,9–1,8 м в высоту и ширину, нуждается в ярком рассеянном свете и постоянно влажной почве.

Что поставить в спальне, детской и гостевой комнате

В библиотеке, где света в избытке - от столов до книжных полок, садовод из приложения PlantIn Мелвин Кубиан рекомендует светолюбивые виды: кактусы, эхеверии, очитки, алоэ и толстянку. Компактные суккуленты высотой 5–30 см легко заполнят пустые полки, а ухаживать за ними просто - яркий свет и минимальный полив.

Для зоны отдыха Макинерни предлагает растение, которое обычно ассоциируется с саше для шкафов.

"Лаванда в горшке способна превратить спальню в ароматный оазис. Один клиент рассказывал, что стал лучше спать, когда поставил её на тумбочку", - делится Макинерни.

Лаванда вырастает до 60–90 см, любит прямой солнечный свет, а поливать её следует после того, как почва просохнет.

Главный критерий для помещения, где живут малыши, - безопасность, поэтому Кубиан исключает колючие и шиповатые виды.

"Фикус эластичный хорошо подойдет для уголка детской благодаря безвредным листьям. Кроме того, его толстые листья и прочные стебли выдерживают случайные повреждения и отрастают заново", - отмечает Кубиан.

Фикус может вырастать от 0,6 до 3 м, ему нужен яркий рассеянный свет и умеренный полив. Для гостиной Рамос советует замиокулькас: он выдерживает и тень, и яркий рассеянный свет, поливать его нужно изредка, поэтому он подойдет для помещения, где за ним не будут ухаживать ежедневно. Глянцевые тёмные листья придают интерьеру элегантности, а высота растения достигает 90 см.

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Ванная и офис: растения для сложных условий

Ванную часто обходят стороной при озеленении дома, хотя некоторые виды там чувствуют себя лучше, чем где-либо. Макинерни рекомендует для неё хлорофитум.

"Эти растения - олимпийские пловцы растительного мира, они обожают влажность. Я видел, как хлорофитумы превращали стерильную ванную в пышный тропический уголок", - шутит Макинерни.

Хлорофитум вырастает до 60 см, нуждается в среднем или ярком освещении и поливе после высыхания почвы.

В прачечной растение постоянно окружено едва уловимыми запахами моющих средств.

"Хотя они вряд ли существенно повредят растению, разумно выбрать такое, которое способно выдерживать эти летучие химические вещества, и сансевьерия здесь идеально подходит", - убежден Кубиан.

Сансевьерия достигает 0,6–1,5 м, любит яркий рассеянный свет и редкий полив, а её узорчатые листья хорошо вписываются в белые современные интерьеры прачечных.

Для домашнего офиса Макинерни выбирает спатифилум, который считает естественным освежителем воздуха.

"Один клиент уверяет, что спатифилум помог ему избавиться от головной боли и лучше сосредоточиваться - это как нанять зеленого помощника", - рассказывает Макинерни.

Спатифиллум вырастает до 90 см и нуждается в рассеянном свете и влажной, хорошо дренированной почве. Впрочем, издание предупреждает, что способность этого растения очищать воздух научно не подтверждена.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за собой. Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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