Розы не замерзнут и весной пышно зацветут: как подготовить кусты к зиме

Садовница советует не только обрезать кусты, но и укоренить часть побегов, чтобы весной получить новые растения.

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Как правильно обрезать плетистые розы осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, pixabay.com

Вы узнаете:

Как обрезать плетистые розы перед зимой

Как укоренить молодые побеги и размножить розы черенками

Как защитить длинные ветки от повреждения снегом

Плетистые розы нужно заранее подготовить к зимним холодам, чтобы защитить побеги от мороза и повреждений. Для этого садоводы советуют правильно укоротить ветки, присыпать кусты землёй и позаботиться о длинных побегах, которые могут сломаться под тяжестью снега.

Главред выяснил, как подготовить плетистые розы к зиме, какие побеги можно использовать для размножения и как защитить растения от снегопадов.

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Как обрезать плетистые розы перед зимой

Своими советами поделилась садовница и блогер Ольга Мартинишин. По её словам, даже если розы ещё зелёные, их уже можно начинать готовить к холодам. Садовод советует не откладывать обрезку, ведь позже, когда земля промерзнет, будет сложнее окучивать кусты.

Плетистые побеги она укорачивает примерно до высоты чуть выше колена. На основной части ветки оставляет несколько почек, чтобы их можно было присыпать землёй и защитить от мороза.

"Оставляю от основного стебелька несколько почек, две-три, как получается", - пояснила садовница.

Она также советует подгораживать розы землёй, чтобы укрыть нижние почки. Это поможет защитить их от вымерзания зимой.

Как размножить плетистые розы черенками

Во время обрезки можно не выбрасывать все срезанные побеги. Ольга Мартинишин использует часть однолетних веточек для черенкования.

Для этого она нарезает черенки с двумя-тремя почками и удаляет листья. Затем высаживает их в небольшой парничок, где они остаются на зиму. По словам садовницы, приживаются не все черенки, однако часть из них может укорениться, и весной на них появляются корешки.

"По несколько штук, две-три почки, листики обрываю, и в основном они гибнут, но несколько приживаются за зиму. Весной уже появляются корешки", - рассказала Мартинишин.

Советы Ольги Мартинишин по подготовке роз к зиме / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Видео с советами Ольги Мартинишин по подготовке плетистых роз к зиме можно посмотреть по ссылке.

Как укоренить длинные побеги роз

Еще один способ размножения плетистых роз - укоренение побегов непосредственно у материнского куста. Для этого длинную ветку нужно осторожно пригнуть к земле, сделать небольшое углубление и закрепить ее скобой.

Виды роз / Инфографика: Главред

После этого побег присыпают землёй, оставив его кончик над поверхностью. Часть ветки будет продолжать получать питание от материнского куста, в то же время под землёй постепенно будут образовываться корни.

Ольга Мартинишин советует использовать для закрепления ветвей специальные скобы или сделанные своими руками деревянные фиксаторы.

Как защитить плетистые розы от снега

Длинные и раскидистые побеги могут повредиться под тяжестью снега. Особенно опасен мокрый снег, который скапливается на ветках и может их сломать.

Чтобы этого не произошло, садовница советует связывать длинные побеги веревкой, обматывая их вокруг куста по спирали. Также можно использовать сетку, которая поможет удержать ветки вместе и снизит риск их повреждения.

В то же время более низкие, предварительно укороченные розы менее уязвимы к сильным снегопадам. Поэтому при подготовке кустов к зиме стоит учитывать длину и густоту их побегов.

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О персоне: Ольга Мартинишин "Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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