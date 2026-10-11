Радикальная обрезка роз осенью может нанести вред кустам и замедлить их восстановление весной.

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Уход за розами осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему осенью не стоит спешить с обрезкой роз

Какие побеги и листья нужно удалить в октябре

Как защитить корни роз перед зимними морозами

В октябре, когда розы постепенно сбрасывают листья, многие садоводы берутся за секатор, стремясь подготовить кусты к холодам. Но именно в это время чрезмерная активность может навредить растению. Опытные специалисты советуют придерживаться принципа "ленивой" обрезки - минимального вмешательства, которое помогает розам войти в зиму сильными и выносливыми.

Главред расскажет, что нужно сделать с розами осенью, чтобы помочь им пережить зиму и встретить весну здоровыми и готовыми к новому цветению.

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Почему не стоит спешить с обрезкой

Преждевременное укорачивание стеблей или удаление крепких ветвей стимулирует рост новых побегов, пиге Trucmania. Молодые побеги остаются нежными и сочными, не успевают созреть до первых заморозков и легко повреждаются холодом. В результате весь куст ослабевает, а весной восстанавливается значительно медленнее. Розам нужно время, чтобы стебли одревеснели естественным путем и стали крепкими перед зимовкой.

Какие работы следует провести в октябре

Оптимальная стратегия - легкий, целенаправленный уход без радикальных изменений. В этот период достаточно:

удалить увядшие цветы, чтобы растение не тратило силы на образование семян и не накапливало лишние источники инфекций;

удалить сухие, сломанные или больные побеги, оставляя здоровые стебли нетронутыми;

собрать опавшие листья у основания куста, ведь именно там часто развиваются грибковые болезни, в частности чёрная пятнистость;

замульчировать прикорневую зону сухими листьями или измельчённым материалом, чтобы защитить корни от резких перепадов температуры.

Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели / Инфографика: Главред

"Ленивая" обрезка не означает халатность. Это осознанный подход, учитывающий жизненный цикл розы. Осенью растение должно замедлить рост и перейти в состояние покоя. Излишнее вмешательство только нарушает этот процесс. Легкая очистка и защита корневой системы позволяют розам зимовать без стресса и сохранять силы для весеннего восстановления.

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