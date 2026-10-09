Грызуны не доберутся до луковиц тюльпанов: что положить в лунку при посадке

Вы узнаете:
- Как защитить луковицы тюльпанов от грызунов
- Что положить в лунку при посадке тюльпанов
- Какие запахи не любят грызуны
Осень - лучшее время для посадки луковиц тюльпанов, нарциссов или гиацинтов. Но именно в это время они становятся легкой добычей для полевок и других мелких грызунов.
Главред расскажет, что нужно сделать при посадке луковиц, чтобы весной цветы расцвели без потерь.
Почему грызуны наносят вред луковицам
Полевки и мыши активно ищут пищу и часто обгрызают луковицы, которые для них являются ценным источником питания, пишет Deccoria. О кротах стоит упомянуть отдельно: они не едят растения, однако их ходы становятся удобными путями для грызунов. Поэтому обгрызенные луковицы - это следствие именно деятельности полевок, а не кротов.
Как защитить цветы от вредителей
Самый эффективный способ защиты - тонкая металлическая или пластиковая сетка. Её укладывают на дно и стенки посадочной ямки, чтобы грызуны не могли пробраться сбоку или снизу. Корни без проблем прорастают сквозь отверстия, а луковицы остаются недосягаемыми. Если в саду много полевок, стоит выбрать именно металлическую сетку, поскольку она выдерживает большую нагрузку.
Удобная альтернатива самодельным барьерам - готовые корзины для посадки. Они имеют ажурные стенки и дно, что обеспечивает отток воды и рост корней. Выкопайте яму чуть шире корзины, насыпьте на дно слой почвы и разложите луковицы так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Затем засыпьте землей до уровня поверхности. Для дополнительной защиты можно накрыть корзину металлической сеткой сверху перед окончательной засыпкой.
Как отпугнуть грызунов с помощью натуральных репеллентов
Помимо физических барьеров, стоит использовать растения и материалы с резким запахом, который отпугивает грызунов.
- Чеснок можно высаживать рядом с клумбой или засыпать зубчики в входы в норы.
- Императорская корона (Fritillaria imperialis) источает мускусный аромат, который грызуны не переносят.
- Ветки хвойных деревьев с сильным смолистым запахом стоит класть возле активных ходов.
Как снизить риск появления полевок возле клумбы
Убирайте кучи веток и растительных остатков, косите высокую траву и избегайте слишком толстого слоя мульчи. Так вы лишите грызунов укрытий и сделаете территорию менее привлекательной для них. Если же проблема заключается в кротовых ходах, эффективным решением станет выращивание луковиц в контейнерах или на приподнятых грядках с дном, защищенным металлической сеткой.
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Об источнике: Deccoria
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