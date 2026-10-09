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Грызуны не доберутся до луковиц тюльпанов: что положить в лунку при посадке

Инна Ковенько
9 октября 2026, 10:20
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Осенняя посадка луковиц требует дополнительной защиты, если на участке водятся мыши и полевки.
Грызуны не доберутся до луковиц тюльпанов: что положить в лунку при посадке
Как защитить луковицы тюльпанов от грызунов / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как защитить луковицы тюльпанов от грызунов
  • Что положить в лунку при посадке тюльпанов
  • Какие запахи не любят грызуны

Осень - лучшее время для посадки луковиц тюльпанов, нарциссов или гиацинтов. Но именно в это время они становятся легкой добычей для полевок и других мелких грызунов.

Главред расскажет, что нужно сделать при посадке луковиц, чтобы весной цветы расцвели без потерь.

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Почему грызуны наносят вред луковицам

Полевки и мыши активно ищут пищу и часто обгрызают луковицы, которые для них являются ценным источником питания, пишет Deccoria. О кротах стоит упомянуть отдельно: они не едят растения, однако их ходы становятся удобными путями для грызунов. Поэтому обгрызенные луковицы - это следствие именно деятельности полевок, а не кротов.

Как защитить цветы от вредителей

Самый эффективный способ защиты - тонкая металлическая или пластиковая сетка. Её укладывают на дно и стенки посадочной ямки, чтобы грызуны не могли пробраться сбоку или снизу. Корни без проблем прорастают сквозь отверстия, а луковицы остаются недосягаемыми. Если в саду много полевок, стоит выбрать именно металлическую сетку, поскольку она выдерживает большую нагрузку.

Удобная альтернатива самодельным барьерам - готовые корзины для посадки. Они имеют ажурные стенки и дно, что обеспечивает отток воды и рост корней. Выкопайте яму чуть шире корзины, насыпьте на дно слой почвы и разложите луковицы так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Затем засыпьте землей до уровня поверхности. Для дополнительной защиты можно накрыть корзину металлической сеткой сверху перед окончательной засыпкой.

активность вредителей, вредители инфографика
Активность вредителей / Инфографика: Главред

Как отпугнуть грызунов с помощью натуральных репеллентов

Помимо физических барьеров, стоит использовать растения и материалы с резким запахом, который отпугивает грызунов.

  • Чеснок можно высаживать рядом с клумбой или засыпать зубчики в входы в норы.
  • Императорская корона (Fritillaria imperialis) источает мускусный аромат, который грызуны не переносят.
  • Ветки хвойных деревьев с сильным смолистым запахом стоит класть возле активных ходов.

Как снизить риск появления полевок возле клумбы

Убирайте кучи веток и растительных остатков, косите высокую траву и избегайте слишком толстого слоя мульчи. Так вы лишите грызунов укрытий и сделаете территорию менее привлекательной для них. Если же проблема заключается в кротовых ходах, эффективным решением станет выращивание луковиц в контейнерах или на приподнятых грядках с дном, защищенным металлической сеткой.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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