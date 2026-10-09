Когда сажать гортензию: осенью есть всего несколько недель

Вы узнаете:
- Когда именно высаживать гортензию осенью
- Зачем под куст закладывают дренаж
- Когда появится первая листва после посадки
Осень, а не весна, является лучшим периодом для высадки гортензий - в это время растение направляет все ресурсы на формирование корневой системы, а не на цветение. При этом окно для работы ограничено: куст должен попасть в грунт как минимум за шесть недель до первых заморозков, иначе он не успеет закрепиться до наступления периода покоя.
Главный аргумент в пользу осенней посадки - сочетание еще теплой земли с ослабевшим солнцем. Об этом говорит Лоррейн Баллато, автор книги "Success With Hydrangeas, A Gardener's Guide", передает Southern Living.
"Осень на самом деле является лучшим временем для посадки гортензий. Развитие корней - это основная задача растения, и осенняя погода очень хорошо этому способствует", - отмечает Баллато.
Критическим фактором на старте выступает влажность грунта, которой катастрофически не хватает в июле и августе.
"Самые жаркие летние дни могут забрать у растения и почвы драгоценную влагу, но эти дни уже позади. К тому же осенних осадков значительно больше", - подчеркивает эксперт.
Место для куста подбирают так, чтобы растение не попадало под прямые лучи в пик жары. Садовод из Брентвуда (штат Теннесси, США) Кристин Шауб советует выбирать зоны с утренним солнцем и рассеянной тенью во второй половине дня.
В свою очередь, украинский садовод Станислав с ютуб-канала Нехай Росте формулирует это еще конкретнее: с 12 до 14 часов солнца на участке быть не должно.
Яма, дренаж и кислый торф
Посадочную яму копают вдвое больше земляного кома растения и заполняют плодородным субстратом, который хорошо пропускает воду. Баллато рекомендует добавить компост для удержания влаги, замульчировать участок слоем в 5-7 сантиметров и поливать куст несколько раз в неделю вплоть до зимы. Все засохшие соцветия срезают, чтобы растение не тратило силы на их содержание.
Несмотря на любовь к влаге, гортензия не переносит ее избытка в зоне корней. Поэтому на дно ямы закладывают 5-7 сантиметров дренажа - керамзита, битого кирпича, шифера или остатков тротуарной плитки. Сверху идет прослойка сосновой коры или опада, которая постепенно подкисляет грунт.
Сам субстрат готовят на основе кислого торфа с показателем pH от 2,5 до 4. Станислав добавляет в смесь удобрение пролонгированного действия Osmocote с трех-четырехмесячным сроком растворения - 30 граммов на 10 литров субстрата - и подкислитель, который на 90% состоит из серы и на 10% из бентонита, в дозе 20 граммов на тот же объем.
Растение из контейнера переносят в яму вместе с родным комом земли, не разрушая его. После засыпки субстратом садовод советует пролить куст раствором укоренителя - на одно растение уходит около 5 литров рабочей жидкости. Финальный шаг - мульчирование слоем 5-10 сантиметров, которое одновременно сдерживает сорняки и сохраняет влагу.
Первая зима станет главным испытанием
Зимой гортензия сбрасывает листья и переходит в состояние покоя, однако молодой куст, высаженный несколько месяцев назад, нуждается в дополнительной защите от критических температур и сквозняков. Шауб предупреждает о риске для открытых участков.
"Если ваш двор страдает от сильных ветров, возможно, придется огородить высаженные осенью гортензии и заполнить ограждение листьями еще до первых заморозков", - советует садовод.
Альтернативный вариант - досыпать мульчи, чтобы земля дольше оставалась теплой, или обернуть растение мешковиной. При условии надлежащего укрытия куст проведет холодные месяцы, наращивая корни под землей. Первая зеленая листва появится уже в марте, а бутоны - в конце весны.
Смотрите видео - Как посадить гортензию:
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Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
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