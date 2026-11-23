В качестве основания для превентивного удара российский чиновник назвал тайные поставки Западом ядерного оружия Киеву.

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Медведев допустил возможность ядерного удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

Медведев допустил упреждающий ядерный удар со стороны РФ

В качестве повода назвал массированные неядерные атаки

Решение о применении ядерного оружия в войне, по его словам, не принималось

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев заявил, что массированное использование неядерных средств, приводящее к катастрофам, делает возможным упреждающий ядерный удар России. Еще в 2024 году в Кремле заявляли о намерении пересмотреть ядерную доктрину РФ. Тезисы заявлений Медведева обнародовало российское пропагандистское агентство ТАСС.

Еще одним "законным" поводом для превентивного ядерного удара Медведев назвал тайные или скрытые поставки Западом ядерного оружия Киеву.

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В то же время, по словам чиновника, решение о применении Россией ядерного оружия в войне против Украины не принималось из-за отсутствия прямой необходимости.

Что Медведев сказал о ядерном оружии и НАТО

Отдельно Медведев попытался объяснить, чем полномасштабное вторжение РФ в Украину якобы отличается от атаки США на Иран. Он повторил кремлевский нарратив о "прямой угрозе боевых действий", связанной с курсом Киева на вступление в НАТО.

"Киев и его единомышленники должны помнить, что РФ не только имеет право, но и в ряде ситуаций обязана применить ядерное оружие", - говорится в пересказе заявлений Медведева.

Также он утверждает, что Киев и НАТО уже доводили ситуацию до того, что Россия могла бы применить ядерное оружие. Однако, по его словам, такое решение принимается по итогам комплексной оценки.

Может ли Россия применить ядерное оружие против Украины

Содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью "Главред" отметил, что вероятность реального ядерного удара со стороны РФ чрезвычайно низка. Однако полностью исключать такой сценарий, по его мнению, нельзя из-за масштаба последствий.

"Вероятность того, что Россия фактически применит ядерное оружие, по всем оценкам экспертов, с точки зрения политической, военной и геополитической целесообразности, выглядит чрезвычайно низкой. Но если реализуется даже какая-то доля процента, последствия будут катастрофическими", - подчеркнул эксперт.

Говоря о возможном сценарии эскалации, Мельник обратил внимание, что главной целью Кремля в таком случае было бы психологическое давление на Запад.

"Скорее всего, это будет в основном нацелено на психологический эффект. То есть это должен быть такой уровень эскалации, который, возможно, убедит украинцев, но прежде всего должен убедить западных партнеров в серьезности намерений России и в том, что она не собирается останавливаться ни перед чем", - пояснил он.

В то же время эксперт подчеркнул риск, который создают российские ракеты двойного назначения, уже летящие по Украине с обычными боезарядами.

""Искандеры", "Кинжалы", "Калибры" - это средства двойного назначения. То есть когда один или десяток "Искандеров" летят в Украину, никто до момента их падения не знает, несут ли они обычное взрывчатое вещество или могут иметь ядерный заряд", - подытожил Мельник.

Ядерные угрозы России - новости по теме

Как сообщал Главред, Медведев регулярно прибегает к ядерному шантажу. В конце апреля 2026 года он пригрозил США ядерным оружием, заявив, что "боеголовки нацелены на них". Медведев занимает должность заместителя председателя Совета безопасности РФ с января 2020 года.

Угрозы российского чиновника уже вызвали реакцию в Вашингтоне. В августе 2025 года президент США Дональд Трамп приказал задействовать ядерные подводные лодки в ответ на заявления Медведева. Впоследствии, в конце сентября 2025 года, Трамп назвал его "тупым человеком".

Тезис о превентивном ядерном ударе Медведев озвучивает не впервые. Еще в мае 2023 года он угрожал превентивным ядерным ударом со стороны России. С тех пор РФ ядерное оружие так и не применила.

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